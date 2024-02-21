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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في قصف إسرائيلي | استشهاد الحكم الفلسطيني محمد خطاب وأسرته

محمد خطاب
محمد خطاب

كشف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن استشهاد الحكم الدولي محمد خطاب، خلال قصف إسرائيلي استهدف منزله في مدينة دير البلح بقطاع غزة.

ونشر اتحاد كرة القدم الفلسطيني بيان رسمي عبر موقعه وحسابه على توتير جاء فيه ، استشهاد الحكم الدولي محمد خطاب وأفراد أسرته في قصف إسرائيلي لمنزلهم".

وأضاف بيان الاتحاد الفلسطيني، أن محمد خطاب حكم دولي معتمد منذ عام 2020 وشارك في إدارة عدد من البطولات الآسيوية والعربية.

وأتم البيان، ️أعرب رئيس الاتحاد الآسيوي، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، عن حزنه العميق وصدمته بسبب الجريمة.

واستشهد الحكم الدولي خطاب بجوار والدته وزوجته وأطفاله الأربعة، بالإضافة إلى عدد من أفراد أسرته، خلال قصف إسرائيلي استهدف منزله بقطاع غزة.

ويعتبر خطاب أحد الحكام المعتمدين من قبل الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم منذ 2010، حيث شارك في إدارة عدة مباريات في البطولات العربية والآسيوية.

ونعى الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الحكم الفلسطيني بقوله : أشعر بحزن عميق وصدمة عندما علمت بنبأ الوفاة الصادمة لمحمد خطاب وعائلته، نحن نقف متحدين مع الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في الحداد على هذه الخسارة الكبيرة.

وأضاف رئيس الاتحاد الآسيوي في بيان رسمي : تعكس تعازي رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المشاعر الكئيبة التي يتشاركها مشجعو كرة القدم في جميع أنحاء آسيا، وهم يندبون الوفاة المفاجئة لحكم محترم وعائلته، والضحايا الأبرياء للصراع المستمر.

واختتم رئيس الاتحاد الآسيوي: إن أفكار وصلوات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وبقية مجتمع كرة القدم الآسيوي تتوجه إلى أحباء محمد خطاب والاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وأسرة كرة القدم الفلسطينية خلال فترة الحزن العصيبة هذه.

وبحسب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، فقد استشهد  152 رياضيًا فلسطينيًا، بينهم 85 شهيدًا في كرة القدم، وتدمير 16 منشأة رياضية بالقطاع، و5 منشآت في الضفة الغربية حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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