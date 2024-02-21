طفرة مصرية جديدة.. إطلاق منظومة المساعدة الذكية للجهاز الإداري للدولة «كمت»| الأحد

ينظم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز، مؤتمر إطلاق منظومة المساعدة الذكية للجهاز الإداري للدولة “كمت - kmt”، يوم الأحد المقبل 25 فبراير 2024، في مقر الجهاز بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.

و"كمت" هو نظام محادثة آلية قائم على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، تم تطويره من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وإحدى الشركات الوطنية الناشئة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات في مصر، بدعم من مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID؛ بهدف توفير معلومات دقيقة وموثوقة لموظفي الجهاز الإداري للدولة، وللجمهور بشكل عام.

وصممت “كمت” على نحو يمكنها من فهم مختلف الاستفسارات القانونية والإدارية المتعلقة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017، والكتب الدورية والقرارات ذات الصلة، والرد عليها لحظيا.

وترد “كمت” أيضا على الاستعلام عن خدمات الجهاز، من خلال الربط مع منظومات العمل المميكنة بالجهاز، ويمكن إضافة خدمات أخرى لها لاحقا.