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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تشارك في معرض Marketplace of Innovations

صدى البلد

شاركت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية برئاسة السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمنسق الوطني للمبادرة، في معرض Marketplace of Innovations الذي نظمه الصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD بروما، لاستعراض المشروعات الخاصة بمجالات الزراعة والمياه والغذاء، بحضور عدد كبير من الجهات الدولية والشركات ذات الصلة.

وقال بدر إن مشاركة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في معرض الصندوق الدولي للتنمية الزراعية يأتي استمرارًا للنجاح الذي حققته المبادرة خلال الاجتماعات والجلسات التي عقدت بمؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP28 الذي عقد في نهاية 2023 بالإمارات.

وأضاف أن المبادرة استطاعت خلال COP28 أن تتواصل بنجاح مع العديد من المنظمات والجهات الدولية وذلك خلال استعراض أعمالها وأهدافها والمشروعات الفائزة بالمبادرة، والتي تلقت ردود أفعال إيجابية من الحاضرين عن جودة المشروعات الفائزة التي تساعد على تقديم حلول للحد والتكيف مع التغيرات المناخية.

وأكد السفير هشام بدر أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تعد من المبادرات القليلة ذات الأهمية التي تقدم أفكارا جديدة في عدة مجالات خضراء وذكية وشاركت في معرض الصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD.

وأشار مساعد وزيرة التخطيط إلى أنه خلال مشاركته بالمعرض ناقش اخر مستحدثات المبادرة مع عدد من المسئولين الدوليين وعلى رأسهم جيراردين موكيشيمانا، نائبة رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والتي أشادت بالمبادرة وأكدت دعمها لها سواء كنموذج على تقديم حلول لمشكلات تغير المناخ أو كمشروعات ذات أفكار جديدة هادفة.

كما أكد بدر أن مشاركة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في معرض Marketplace of Innovations الذي نظمه الصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD بروما، يأتي بعد موافقة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي) على إدراج المبادرة ضمن بنود جدول أعمال اللجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية، وكذلك بعد التعاون بين المبادرة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO؛ وهو ما يعكس إقبال المنظمات الدولية والأممية على دعم والتعاون مع المبادرة.

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