خبير: أداء متذبذب يسيطر على مؤشر البورصة الرئيسي خلال تعاملات اليوم

قال حسام عيد خبير أسواق المال إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية Egx30 استقر بنهاية تعاملات اليوم بالمنطقة الحمراء وأغلق على انخفاض محدود قدره ٣٨.٦٢ نقطة بنسبة هبوط ٠.١٣% مسجلا مستوى إغلاق عند ٢٩٢٩٢.٠٥ نقطة بعد أن شهد ارتفاعا وانخفاضا منذ بداية التعاملات اليوم بفضل الأداء المتباين والمتذبذب لأغلب الأسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية الأجنبية نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية.

بينما اتجهت المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء وزيادة مراكزهم المالية الأمر الذي انعكس على أداء المؤشر الرئيسي بالتقلبات الحادة خلال تعاملات اليوم.

أوضح أن استقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو ٢٩٠٠٠ نقطة قد يدفعه إلى الارتداد والصعود مرة اخرى واختبار قمته التاريخية عند مستوى ٣٠٢٠٠ نقطة مدعوما باتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء وفتح وزيادة مراكزهم المالية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي.

أما في حالة عدم نجاح المؤشر الرئيسي في الاستقرار أعلى مستوى الدعم الرئيسي أوضح أنه قد يتجه إلى اختبار مستوى الدعم الثاني وتحديدا عند مستوى ٢٨٤٠٠ نقطة.

أما عن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة Egx70 قال خبير أسواق المال أنه استمر في حصد المكاسب وتحقيق مستويات تاريخية جديدة وأغلق مرتفعا بمقدار ٨٨.٣٤ نقطة بنسبة صعود ١.١٥% مسجلا مستوى إغلاق عند ٧٧٤٤.٩٨ نقطة بفضل استمرار الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد الأجانب نحو الشراء وفتح وزيادة مراكزهم المالية بينما اتجه المستثمرون الأفراد المصريين والعرب نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية.

وأوضح أن مؤشر egx70 اتجه تدريجيا بهذا الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واستمرار اتجاه المستثمرين الأفراد الأجانب نحو الشراء إلى الاستمرار في حصد المكاسب وتحقيق مستويات تاريخية جديدة.