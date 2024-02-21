عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مبابي يصدم ريال مدريد ويظهر في برشلونة| شاهد

مبابي
مبابي

ظهر الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، ظهر، اليوم الأربعاء، في مطار "إل برات" بمدينة برشلونة.

والتقط النجم الفرنسي، عدة صور تذكارية مع جماهير برشلونة التي كانت حاضرة بقميص الفريق الكتالوني.

وتواجد مبابي في المطار؛ بعد قضاء بضعة أيام في برشلونة، كإجازة صغيرة، بحسب قناة "جول" الإسبانية.

وينتهي تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان، بختام الموسم الجاري، وأخبر ناديه بالفعل بعدم التجديد والرحيل.

وأفادت تقارير صحفية إسبانية، بأن مبابي لديه اتفاق مع ريال مدريد، على الانتقال لصفوف الميرنجي، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت التقارير إلى أنه لا توجد مفاوضات جارية بين كيليان وأي نادٍ آخر حتى الآن، حيث ينصب التركيز الكامل على انتقاله لريال مدريد.

ومن المقرر أن يحصل مبابي على مكافأة توقيع ضخمة، لكن راتبه الثابت سيكون مشابهًا لنجوم مثل فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام.

تنزيل (2)
تنزيل (2)
تنزيل (1)
تنزيل (1)
تنزيل
تنزيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار استيراد اللحوم البرازيلية.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

التموين تفاجئ المواطنين بقيمة كيلو السكر العادل بعد ارتفاع الأسعار|وتصريحات هامة عن المخزون

محمد رمضان يسلم نفسه لأجهزة الأمن بمحكمة الجيزة

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة

30 مليون جنيه والعقود بتتكتب.. إبراهيم فايق يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

برومو برنامج رامز جلال.. MBC تكشف مفاجأة غير متوقعة

دعم قوي من كبار القلعة الحمراء.. هل يعود رمضان صبحي للأهلي قريبا

مفاجأة بقضية العضويات.. المتهم: رئيس نادي الشمس عارف شغلنا الشمال وأنا لبست

موضوعات متعلقة

استدعاء ألفيس من محبسه لسماع الحكم عليه في قضية الاغتصاب

6 قرارات حاسمة | اجتماع ناري في اتحاد الكرة

صدمة في إعلان مبابي رحيله عن باريس سان جيرمان

بعد هدفه في برينتفورد| هالاند يحقق رقما تاريخيا بالدوري الإنجليزي

«أهلي 2005» يخسر أمام بتروجت في بطولة الجمهورية

في قصف إسرائيلي | استشهاد الحكم الفلسطيني محمد خطاب وأسرته

مانشستر يونايتد يعلن بيع 27.7% من أسهم النادي للملياردير السير جيم راتكليف

إنبي في الصدارة والزمالك رقم 13 .. جدول ترتيب الدوري المصري

ترشيحاتنا

أنا فنانة كبيرة | هبة حسن : مرضاش أشتغل مع روجينا ..خاص

لا معلومات رسمية .. أوكرانيا تكشف حقيقة تزويد إيران روسيا بصواريخ باليستية

3500 .. حقيقة صورة لـ أسعار البط أشعلت السوشيال ميديا قبل رمضان

الاصطباحة في خطر.. ارتفاع جنوني لـ أسعار القهوة في مصر

نجم اليابان يكشف موقف مبابي مع ريال مدريد

رفعت صوت مصر.. ياسمين موسى توثق جرائم الاحتلال الإسرائيلي |ماذا قالت؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميدو يقاضي اتحاد الكرة| وهذه تطورات الحالة الصحية لـ«حسام حسن».. ماذا يحدث؟

لوك مختلف.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا بأحدث إطلالة

كاجوال لافت.. كارمن سليمان تستعرض جمالها بلوك جديد عبر إنستجرام | شاهد

جريء جدا.. ريم مصطفى تثير ضجة بفستانها| شاهد

فيديو

رفعت صوت مصر.. ياسمين موسى توثق جرائم الاحتلال الإسرائيلي |ماذا قالت؟

الحيطان وقعت.. سبب حريق شقة سوزي الأردنية بعد الإفراج عنها

طلب غريب من حسام حسن واجتماع عاجل في اتحاد الكرة| ماذا يحدث؟

شقق مميزة بدون شروط لأول مرة | اعرف تفاصيلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ