مبابي يصدم ريال مدريد ويظهر في برشلونة| شاهد

ظهر الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، ظهر، اليوم الأربعاء، في مطار "إل برات" بمدينة برشلونة.

والتقط النجم الفرنسي، عدة صور تذكارية مع جماهير برشلونة التي كانت حاضرة بقميص الفريق الكتالوني.

وتواجد مبابي في المطار؛ بعد قضاء بضعة أيام في برشلونة، كإجازة صغيرة، بحسب قناة "جول" الإسبانية.

وينتهي تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان، بختام الموسم الجاري، وأخبر ناديه بالفعل بعدم التجديد والرحيل.

وأفادت تقارير صحفية إسبانية، بأن مبابي لديه اتفاق مع ريال مدريد، على الانتقال لصفوف الميرنجي، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت التقارير إلى أنه لا توجد مفاوضات جارية بين كيليان وأي نادٍ آخر حتى الآن، حيث ينصب التركيز الكامل على انتقاله لريال مدريد.

ومن المقرر أن يحصل مبابي على مكافأة توقيع ضخمة، لكن راتبه الثابت سيكون مشابهًا لنجوم مثل فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام.

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