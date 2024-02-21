محافظ الإسكندرية: تركيب شاشة تفاعلية بسيتي سنتر للوصول لخدمات جهاز حماية المستهلك

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، استمرار التعاون المثمر مع جهاز حماية المستهلك ، حيث تم البدء في تركيب شاشات تفاعلية بسيتي سنتر الإسكندرية ، تسهيلاً على المواطنين في الوصول لخدمات الجهاز وتقديم الشكاوي والبلاغات في حالة الشكوى من أي ممارسات احتكارية غير قانونية.

جاء ذلك خلال لقاء اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بـ إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك ، اليوم بديوان عام محافظة الإسكندرية؛ لمتابعة الأسواق وجهود الحملات خلال الفترة الحالية لضبط الأسواق وإتاحة السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

‎كما أكد اللواء محمد الشريف على جميع الأجهزة التنفيذية بتكثيف الرقابة على المنشآت التجارية والأسواق ومنع الغش التجاري والاحتكار، مع التأكد من جودة المعروضات من السلع والمواد الغذائية، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه محافظ الإسكندرية باستمرار الحملات الرقابية من خلال الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بالإسكندرية بالتنسيق مع المحافظة، لإستمرار إتاحة السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة، وخاصة الإستراتيجية منها.

يأتي هذا في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن تشديد الرقابة على الأسواق ومنع أي مُمارسات ضارة غير منضبطة والمبالغة في الأسعار ومتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد المُخالفين حاجبي السلع و المضاربين في سعرها.