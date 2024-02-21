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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

منطقة الإسكندرية الأزهرية «رابع الجمهورية» في كرة القدم للمرحلة الإعدادية

الدكتور عبدالعزيز
الدكتور عبدالعزيز أبوخزيمة

حقق منتخب منطقة الإسكندرية الأزهرية، لكرة القدم عن المرحلة الإعدادية، المركز الرابع على مستوى الجمهورية، في التصفية النهائية المقامة في بيت شباب الأزهر بسموحة.

وقال الدكتور عبدالعزيز أبوخزيمة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية -في بيان اليوم الأربعاء- إن الفوز ليس فقط بالظفر بالمكانة الأولى، بل يتعلق أيضًا بالسمو بالمعاني الروحية مثل التخلي عن الحقد والبغض والتسامح مع الآخرين، وأن السباق والتنافس يجب أن يكون بنَّاء، وبهدف تطوير المهارات والقيم الحميدة. 

وأشار إلى فضل الأولية في الإسلام؛ من خلال أمثلة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

وأوضح أهمية الرياضة في تنمية المواهب والقيم الإيجابية لدى الشباب، وانعكاس ذلك على المجتمع بشكل إيجابي، وما يقوم به الأزهر الشريف من أجل تحقيق هذه القيم.

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