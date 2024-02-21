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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس جهاز حماية المستهلك يلتقي محافظ الإسكندرية لمناقشة الرقابة على الأسواق

صدى البلد

وصل إبراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك" ، إلى ديوان عام محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، وكان في استقباله اللواء محمد الشريف  محافظ الإسكندرية، في إطار زيارته للمحافظة لمتابعة الأسواق وجهود الحملات خلال الفترة الحالية لضبط الأسواق واستمرار إتاحة السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة .

وأعرب محافظ الإسكندرية عن سعادته بالزيارة، مؤكدا علي الدور الهام والعظيم الذي يقوم به الجهاز في ظل ما شهدته الأسواق خلال الفترة الاخيرة من تلاعب في الأسعار،  وأن الإسكندرية بها العديد من الأسواق الكبيرة والحركة التجارية وهو ما يتطلب تواجد الجهاز في الشارع السكندري .


وفي هذا الإطار، أشار السجيني إلي أن الإسكندرية هي عاصمة مصر الثانية بما لها من أهمية ومكانة كبيرة جغرافيا واقتصادياً، لذا نسعي دائما إلي تواجد جهاز حماية المستهلك في المحافظة والانتشار في الأسواق من خلال الفرع الإقليمي للجهاز بالإسكندرية ومأموري الضبط القضائي بالفرع .


وقام السجيني، أثناء الزيارة بالتوجيه بتركيب شاشة تفاعلية للجهاز ب "سيتي سنتر الإسكندرية " والذي يُعد نقطة التقاء كبيرة من المواطنين بما تحتويه الشاشة من خدمات الجهاز المُميكنة التفاعلية، مما يسهل للمواطنين من التواصل المباشر مع الجهاز حال وجود شكاوى وبلاغات .


وفي ختام اللقاء ، أعرب السجيني عن سعادته وتقديره لمعالي محافظ الإسكندرية علي الدعم الدائم من أجل منظومة حماية المستهلك، وأننا نتطلع إلي مزيد من التعاون في الفترة المقبلة للإرتقاء بمنظومة حماية المستهلك، من أجل خدمة جموع المستهلكين.
 

ابراهيم السجيني الأسعار المناسبة التواصل المباشر الحركة التجارية الرقابة على الاسواق الشارع السكندري

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