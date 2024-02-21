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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نميرة نجم : ادعاءات إسرائيل بالدفاع عن نفسها في غزة باطلة

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

كشفت السفيرة نميرة نجم، عضو فريق الدفاع باسم الحكومة الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية، عن تفاصيل انضمامها للفريق القانوني، موضحة أن أعضاء بالفريق عملوا معها سابقًا في مراحل مختلفة وعلى دراية بالعمل الدبلوماسي.

وذكرت نميرة نجم، خلال حوارها عبر الإنترنت مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج 
"الحياة اليوم"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، أنه خلال توليها منصبها السابق بالاتحاد الأفريقي تقدمت بمذكرات باسم الاتحاد في الرأي الاستشاري "لموريشيوس"، وهو الذي كان سببًا في انضمامها للفريق القانوني الفلسطيني.

وحول ادعاء الاحتلال الإسرائيلي بأن ممارساته تأتي في إطار الدفاع عن النفس، أوضحت أن الدفاع عن النفس يأتي عندما تعتدي دولة على أخرى، ولكننا الآن أمام محتل إسرائيلي يدعي أنه يدافع عن نفسه ضد من هو يحتله، مؤكدة أن القانون الدولي كفل للشعوب المحتلة أن تدافع عن حق تقرير مصيرها بكل السبل ضد الاحتلال الأجنبي.

وقالت إنه حينما نتحدث عن ما يقرب من 30 ألف قتيل، من بينهم 12400 طفل، في قطاع غزة، في مساحة زمنية 140 يوما، فإن ذلك ليس منطق الدفاع عن النفس.

وتابعت تسمية العدوان الإسرائيلي بالدفاع عن نفس يعني خلل بطريقة التفكير، موضحة أن ما يحدث إرهاب وإبادة جماعية لشعب كامل.

السفيرة نميرة نجم إسرائيل غزة إرهاب محكمة العدل الدولية

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