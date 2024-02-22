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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس .. حظك اليوم الخميس 22 فبراير 2024: عشاء رومانسي

برج القوس
برج القوس

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)، يُعرف مواليد القوس بشخصيته المتفائلة والمغامرة والعاطفية، ويستطيع التصرف في كافة الأمور.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج القوس وحظك اليوم الخميس 22 فبراير 2024 مهنيا وصحيا وعاطفيا.

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توقعات برج القوس وحظك اليوم الخميس 22 فبراير 2024

كن صادقًا في الحب وسيغمرك الشريك بالمودة دون قيد أو شرط، على الرغم من التحديات في العمل، سوف تحقق أفضل النتائج، أنت جيد من حيث الثروة والصحة.

توقعات برج القوس في الحب 

أولئك الذين هم في علاقة جديدة يحتاجون إلى وقت للاستقرار ويجب عليهم قضاء المزيد من الوقت معًا، فاجئ الحبيب بالهدايا أو خطط لعشاء رومانسي حيث يمكنك أيضًا تقديم الشريك للعائلة. 

برج القوس وحظك اليوم صحيا

قد يصاب الطلاب بكدمات أثناء اللعب، يجب على النساء العاملات في المطبخ توخي الحذر بشأن الجروح والحروق الطفيفة، قد يشعر كبار السن بإحساس حارق ويجب عليهم استشارة الطبيب. 

برج القوس وحظك اليوم في العمل 

 يمكن لمواليد برج القوس الذين لديهم مقابلات مقررة اليوم أن يكونوا واثقين من النتائج، ستتطلب بعض الوظائف جهودًا إضافية وسيرى كل من المتخصصين في الرعاية الصحية والضيافة وظائف جديدة في الخارج. 

توقعات برج القوس خلال الفترة المقبلة

 لا تبالغ في الإنفاق، خاصة على المنتجات الفاخرة، ومع ذلك، يمكنك المضي قدمًا في خطة تجديد المنزل أو شراء الأجهزة الإلكترونية، اليوم أيضًا جيد لشراء أثاث المكاتب.

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