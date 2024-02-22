عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان .. حظك اليوم الخميس 22 فبراير 2024: مشاكل عاطفية ومالية

برج الميزان وحظك
برج الميزان وحظك اليوم

عيد ميلاد برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)، من أبرز صفاته انه شخص عادل يحكم بالحق دائما، يقف بجانب المظلوم، يرفض الواسطة ويتفهم الأمور من جميع الزوايا.

ونستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الخميس 22 فبراير 2024 وخلال الفترة المقبلة، على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي السطور التالية.

برج الجوزاء .. حظك اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024 : تحقيق الأحلام

برج الحمل .. حظك اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024: تجنب القيل والقال

برج الميزان وحظك اليوم الخميس 22 فبراير 2024

 اقبلها وأعدها بقدر ما تستطيع، قم بتسوية التحديات المهنية بشكل إيجابي، قد تكون المشاكل المالية موجودة ولكن الصحة جيدة اليوم.

برج الميزان وحظك اليوم مهنيا 

 القرارات التي تتخذها اليوم يمكن أن تشكل الطريق لمزيد من الإنتاجية والاحترام من زملائك، تأكد من الاستفادة من ذوقك الفني لبث حياة جديدة في المشاريع..   

برج الميزان اليوم عاطفيا 

 سيواجه بعض مواليد برج الميزان مشاكل لأن الشريك قد يكون هو المسيطر على الطبيعة، من الجيد أن تخرج من علاقة حب تخنقك وتشعر بدلاً من ذلك بالهواء النقي، قد تلتقي بحبيب سابق سيعيد المرح والألوان إلى حياتك، سيتم إحياء الحياة العاطفية القديمة ولكن هذا يمكن أن يكون مشكلة بالنسبة للأشخاص المتزوجين. 

برج الميزان اليوم صحيا 

قد تصاب بعض الإناث بالصداع النصفي بسبب شكاوى الدورة الشهرية التي قد تؤثر على حياتهن الروتينية، السعال والعطس والحمى الفيروسية والتهاب الحلق شائعة بين مواليد برج الميزان اليوم. 

توقعات برج الميزان الفترة المقبلة 

ستخضع حالتك النقدية لتغييرات طفيفة، قد تحتاج إلى الإنفاق على حالة طارئة داخل الأسرة، من الممكن أن تكون هناك نزاعات متعلقة بالملكية اليوم ومن المهم ألا نفقد أعصابنا.

برج الميزان برج الميزان اليوم عاطفيا برج الميزان اليوم صحيا برج الميزان حظك اليوم برج الميزان وحظك اليوم برج الميزان وحظك اليوم الخميس برج الميزان وحظك اليوم مهنيا برج الميزان اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين تفاجئ المواطنين بقيمة كيلو السكر العادل بعد ارتفاع الأسعار|وتصريحات هامة عن المخزون

تدخل عاجل من بوليس الآداب | فضيحة في العجوزة

12 لاعباً محلياً| مفاجأة في قائمة حسام حسن.. أسماء جديدة تنضم لمعسكر منتخب مصر

التاريخ سيحاسبنا| ياسمين موسى.. سيرة ذاتية لامرأة مُلهمة

30 مليون جنيه والعقود بتتكتب.. إبراهيم فايق يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

طائرة بعثة النادي الأهلي تتعرض لحادث في مطار أكرا.. واحتمال تأجيل مباراة ميدياما

برومو برنامج رامز جلال.. MBC تكشف مفاجأة غير متوقعة

قرار من الفيفا يثير جدلا في الأهلي والزمالك بسبب إمام عاشور

موضوعات متعلقة

هتموتي في الـ80.. ليلى عبداللطيف تثير الجدل بتنبؤ صادم لـ فيفي عبده

قبعة وتاتو .. صور أثارت الجدل لـ أمير عيد على السوشيال ميديا

لو كلت فول أموت.. معلومات صادمة عن مرض شريف عامر

برج السرطان.. حظك اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024.. مقابلات عمل مهمة

برج الجوزاء .. حظك اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024 : تحقيق الأحلام

برج الحمل .. حظك اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024: تجنب القيل والقال

برج العذراء.. حظك اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024 : مشاكل في التنفس

برج الجدي.. حظك اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024: تستعيد مستحقاتك القديمة

ترشيحاتنا

خالد منتصر : اليسار كانوا شجعان جدًا في مواجهة العديد من المواقف

مي عز الدين تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة| شاهد

قرار عاجل ضد عاطل سرق أغطية صناديق الكهرباء العمومية بالمرج

تحية كاريوكا بدأت الرقص بفرقة بديعة مصابني ورحلت بأعلى درجات الإيمان

10 أعمال تعادل قيام الليل .. لا تغفل عنها ونحن في شعبان

التاريخ سيحاسبنا| ياسمين موسى.. سيرة ذاتية لامرأة مُلهمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو لرجل معلق على عمود يثير ضجة عبر السوشيال ميديا

معرض مدينة الموتى في قلعة صلاح الدين الأيوبي .. ما قصته؟

بدون بيض وسمنة .. طريقة عمل كيكة الطاسة

في ذكرى الدعوة إلى إضراب عام.. مذبـ حة كوبري عباس حقيقة أم خيال؟

فيديو

فنانة كبيرة | هبة حسن : مرضاش أشتغل مع روجينا ..خاص

رفعت صوت مصر.. ياسمين موسى توثق جرائم الاحتلال الإسرائيلي |ماذا قالت؟

الحيطان وقعت.. سبب حريق شقة سوزي الأردنية بعد الإفراج عنها

طلب غريب من حسام حسن واجتماع عاجل في اتحاد الكرة| ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ