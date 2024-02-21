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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج السرطان.. حظك اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024.. مقابلات عمل مهمة

برج السرطان
برج السرطان

برج السرطان (22 يونيو - 22 يوليو)، ويتميز مولود السرطان بأنه حدسي، عملي، لطيف، نشيط، فني، محب للخير، مهتم بشئون الآخرين.

تعرف على توقعات برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال التقرير التالي.

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برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024 

اكتشف الأفضل في حياتك الرومانسية، التحديات موجودة في الحياة المكتبية ولكنك ستنجح في التعامل معها، أنفق المال بحكمة بينما تكون الصحة جيدة أيضًا هذا الأسبوع.

برج السرطان اليوم على الصعيد العاطفي 

عبر عن مشاعرك ولا تدخل في جدالات، يمكن لبعض التعليقات غير المبررة أن تؤثر بشكل خطير على تدفق الحب، يجب أن تتحلى بالصبر أثناء قضاء الوقت مع حبيبك ويجب أن تتحكم أيضًا في عواطفك، قد يشهد بعض المتزوجين انفصالًا يجب عليك تجنبه بأي ثمن..

برج السرطان اليوم على الصعيد الصحي

قد يصاب بعض كبار السن بمشاكل صحية مرتبطة بالصدر والرئتين، وهذا سيحتاج إلى رعاية طبية، كن حذرًا أثناء المشاركة في رياضات المغامرة بما في ذلك ركوب الدراجات الجبلية والأنشطة تحت الماء. 

برج السرطان وحظك اليوم على الصعيد المهني

الجزء الثاني من الأسبوع مناسب لحضور مقابلات العمل اصقل مهاراتك حيث ستأتي مكالمات المقابلة مع تقدم الأسبوع، سيقدر بعض العملاء الأجانب أدائك وسيعمل ذلك أثناء مناقشات التقييم. إذا كنت مهتمًا بالأعمال التجارية، فهذا هو الوقت المناسب للتوسع إلى ما هو أبعد من الآفاق والاستثمار في مشاريع متعددة. 

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على الرغم من الدخل الجيد، إلا أن مشاكل بسيطة سوف تندلع في الوضع المالي مع تقدم الأسبوع، بعض العوائد لن تكون كما هو متوقع، سيساعدك الرخاء على شراء سيارة أو عقار جديد في النصف الأول من الأسبوع.

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