تحذير.. عادة شائعة تفعلها السيدات في الملابس تصيبك بالربو

مع درجات الحرارة الباردة وقلة أشعة الشمس، قد يبدو تجفيف الغسيل مهمة مستحيلة، لذلك تلجأ بعض السيدات إلى وضع الملابس المبللة داخل المنزل والانتظار حتى تجف.

وعلى الرغم من درجات الحرارة الباردة، حذر أحد الخبراء من المخاطر الصحية المحتملة لهذه الممارسة الشائعة.

ووفقا لموقع اكسبرس البريطاني، قد يبدو استخدام مجففات الهواء والمشعات ورفوف التجفيف الساخنة في الداخل فكرة جيدة خلال أشهر الشتاء، ولكنه قد يشكل خطراً صحياً خطيراً.

حيث يؤدي تعليق الملابس الرطبة داخل منزلك إلى إطلاق الرطوبة في الهواء ويخلق أرضًا خصبة لتكاثر العفن.

ومما يثير القلق أن التعرض للعفن يمكن أن يؤدي إلى ردود فعل تحسسية بما في ذلك العطس وسيلان الأنف والطفح الجلدي ونوبات الربو وفقدان الوزن وحتى يؤدي إلى دخول المستشفى في الحالات الشديدة.