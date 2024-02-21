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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الخارجية: قدمنا أمام محكمة العدل الدولية صياغة قانونية منضبطة لانتهاكات الاحتلال

مرافعة مصر أمام محكمة
مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية

قال أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن المرافعات المصرية تضمنت استعراض جرائم الاحتلال بشكل تفصيلي والوضع الحالي في قطاع غزة، وتهجير 2.3 ملايين فلسطيني من منازلهم،  بجانب موقف مجلس الأمن والعجز عن إصدار قرار بوقف إطلاق نار.

وأوضح خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج   "كل يوم" المذاع على قناة "ON"،  أن كل هذا هو السياق التي تم تقديمه هذه المذكرة، ثم انطلقت المرافعة للتحدث عن الجوانب الموضوعية.

 

وأكمل: الجزء الأول مرتبط بالاختصاص لمحكمة العدل الدولية، والآثار القانونية المترتبة على الاحتلال، والاستيلاء على الارض بالقوة، والعنصرية.

 

ولفت إلى أننا أمام محفل قضائي والتقييم قانوني بالاساس لمدى تطابق الإجراءات للمرجعيات القانونية الخاصة بهذه الجرائم، وبالتالي كان من الضروري ذكر طبيعة كل ممارسة تمت على مدار السنوات الماضية، ومخالفات للاتفاقيات الدولية".

 

الخارجية الخارجية المصرية قطاع غزة فلسطين محكمة العدل الدولية

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