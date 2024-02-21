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إبراهيم عيسى: مصر أنقذت القضية الفلسطينية من تصفيتها منذ بداية الأزمة بغزة

ابراهيم عيسى
ابراهيم عيسى

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن كل تصريحات الدولة المصرية وكل تحركاتها على الأرض جميعها تؤكد من اليوم الأول للعدوان على غزة أن مصر أنقذت القضية الفلسطينية من تصفيتها من بداية الأزمة الحالية في قطاع غزة.

وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه كان من الممكن أن ننسى القضية الفلسطينية في حالة أن قبلت مصر بتصريحات البعض وآراءهم والتظاهر أمام السفارة المصرية من أجل فتح معبر رفح وتصفية القضية الفلسطينية.

وتابع: "مصر كانت الأوعى والأكثر إيمانا بالقضية والتزاما ودافعت عن القضية والشعب الفلسطيني والسيادة الوطنية المصرية بمنع دخول أو نزوح الشعب الفلسطيني إلى سيناء، كما أنها رفضت تصفية القضية الفلسطينية من اليوم الأول".

واستكمل: "رأي البعض أن مصر ستخون وهم من كان تحدثوا في البداية بفتح المعبر ودخول الشعب الفلسطيني.. لكن مصر رفضت رأيهم من البداية"، موضحًا أن الإخوان يعادون مصر ولديهم رغبة محمومة في تصفية القضية ويٌقطع أن محاولات بعض الصبية الفلسطيني لنقب السور في رفح كان بتوجيه إخواني.

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