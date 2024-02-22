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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أستاذ اقتصاد يكشف أهمية التمويلات التنموية الميسرة للاقتصاد المصري

صدى البلد

قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن مؤسسات التمويل الدولية تلعب دورا كبيرا في تمويل المشروعات القومية، التي تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة لا تستطيع الدولة بمفردها تحملها.

وأضاف "الإدريسي"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن أهمية مؤسسات التمويل الدولية تكمن في تقديمها  لتمويلات ميسرة، ذات فوائد منخفضة، مقارنة بسبل التمويل الأخرى، إضافة إلى تمويلها لمشروعات تهم الدولة بشكل كبير مثل مشروع مترو الأنفاق، ومشروعات أخرى خاصة بالطاقة الشمسية، وغيرها.

وأكد أستاذ الاقتصاد، على صلابة العلاقات بين مصر، ومؤسسات التمويل الدولية، على المستوى العالمي، والإقليمي، حيث ارتبطت مصر بعلاقات قوية مع هذه المؤسسات منذ عقود، و استفادة منها في اوقات الازمات، و الرخاء.

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