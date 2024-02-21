عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعوات صهـيونية لرفع علم الكيان في "الأقصى".. ومرصد الأزهر: استفزاز لمشاعر الفلسـطينيين

الاقصى
الاقصى

ترددت دعوات صهـيونية لرفع علم الكيان الصهـيوني في ساحات المسجد الأقصى، في تصعيد واضح للأوضاع في الأراضي الفلسـطينية المحتلة.

وقال ضابط مخابرات صهـيوني سابق خلال بث مباشر: "إذا لم نتمكن من رفع علم (إسرائيل) في المسجد الأقصى فنحن أمام مشكلة كبيرة كـ (دولة)"، بينما تساءل آخر: "هل ينبغي الرجوع أولًا إلى الوقف الإسلامي، وننتظر أن يصنعوا لنا جميلًا بالموافقة على رفع شعار (دولتنا) داخل الحرم القدسي؟"

من جانبها، طرحت منظمة (بيادينو من أجل الهيكل) استفتاء تدعو فيه المستوطنين للتصويت من أجل رفع علم الكيان داخل باحات الأقصى المبارك، وذلك في خلال الاحتفال بما يسمى يوم الاستقلال (يوم إعلان قيام دولة الاحتلال على أرض فلسطين في مايو 1948)، الذي يوافق الرابع عشر من مايو من كل عام.

وتابع مرصد الأزهر الدعوات الصهـيونية المتطرفة الرامية إلى تأجيج الأوضاع في المسجد الأقصى المبارك، فإنه يحذر من سعي الاحتلال عمدًا إلى استفزاز مشاعر الفلسـطينيين من أجل اتهامهم بالإرهاب ظلمًا وعدوانًا في حال انتفاضهم ضد الممارسات الصهـ..يونية، وذلك لإبادتهم في أرضهم المحتلة أو إبعادهم عنها، والسيطرة على الأقصى للبدء في بناء الهيكل المزعوم.

واكد المرصد ضرورة وضع حد لتلك الدعوات والنوايا الخبيثة، التي كانت سببًا رئيسًا في اشتعال الأوضاع داخل قطاع غـزة وغلافها، مشيرًا إلى أن هذه الدعوات سبقتها دعوات أخرى -لقيت صدًى داخل الحكومة الصهـيونية المتطرفة- تحرض على تقييد دخول الفلسطينيين في الداخل المحتل والضفة الغربية إلى المسجد الأقصى في شهر رمضان المعظم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تدخل عاجل من بوليس الآداب | فضيحة في العجوزة

التموين تفاجئ المواطنين بقيمة كيلو السكر العادل بعد ارتفاع الأسعار|وتصريحات هامة عن المخزون

12 لاعباً محلياً| مفاجأة في قائمة حسام حسن.. أسماء جديدة تنضم لمعسكر منتخب مصر

محمد رمضان يسلم نفسه لأجهزة الأمن بمحكمة الجيزة

قرار من الفيفا يثير جدلا في الأهلي والزمالك بسبب إمام عاشور

30 مليون جنيه والعقود بتتكتب.. إبراهيم فايق يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

جثمان مقسوم نصّين | مشهد صادم في جنازة شهيد الدقهلية.. فيديو

برومو برنامج رامز جلال.. MBC تكشف مفاجأة غير متوقعة

ترشيحاتنا

«الجن الحرامي».. هل يسرق المال؟ الإفتاء تحسم الجدل وتكشف عن 4 كلمات ترد المفقودات

1.94 مليار دولار تنعش الدولة| مشروع إماراتي ضخم في مصر.. ماذا يحدث في "أندلس القاهرة"؟

في ذكرى الدعوة إلى إضراب عام.. مذبحة كوبري عباس حقيقة أم خيال؟

انطلاق معرض القاهرة الدولي EECA EXPO 2024 برعاية رئيس الوزراء.. 29 فبراير

أسباب تحويل القبلة.. 6 أسرار لا يعلمها كثير

مصرع وإصابة 17 شخصا في حادث انقلاب سيارتين بالدقهلية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجيب قصيرة.. نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا بإطلالة كلاسيك عبر انستجرام|شاهد

بعد انتشاره .. أعراض الإصابة بفيروس الكبد الوبائي a

سعر خرافي.. فستان دينا الشربيني بحفل ليالي السعودية يثير الجدل

مش هيكلفك 20 جنيه.. طريقة المصانع لعمل بودرة السوبيا

فيديو

فنانة كبيرة | هبة حسن : مرضاش أشتغل مع روجينا ..خاص

رفعت صوت مصر.. ياسمين موسى توثق جرائم الاحتلال الإسرائيلي |ماذا قالت؟

الحيطان وقعت.. سبب حريق شقة سوزي الأردنية بعد الإفراج عنها

طلب غريب من حسام حسن واجتماع عاجل في اتحاد الكرة| ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ