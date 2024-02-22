ضياء رشوان: الموقف المصري من الحرب ضد غزة واضح للجميع من البداية

قال ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات، إن الشعب المصري لديه أحساس قوى بأن إسرائيل تمثل خطر، متابعا: لا يوجد دولة عربية عدا فلسطين دخلت حروب مع إسرائيل اكثر من مصر

وأضاف "ضياء رشوان خلال حواره ببرنامج يحدث في مصر، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن موقف مصر من الحرب ضد غزة واضح منذ البداية، منوها بأن مصر لم تتعرض لأي نقد من قبل فصائل السلطة الفلسطينية.



وشدد على أن حركة حماس لم تغب عن التواجد في مصر طوال الفترة الماضية، منوها بأن الموقف المصري من الحرب ضد غزة واضح للجميع من البداية.



ولفت إلى أن مصر تحتفظ بعلاقات جيدة مع فصائل المقاومة الفلسطينية.