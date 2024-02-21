ضياء رشوان: السيسي أول من تحدث عن تصفية القضية الفلسطينية وتهديد الأمن القومي

قال ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات، إن الأسبوع الأول من العدوان الإسرائيلي على غزة كان هو الأصعب بالنسبة لمصر، متابعا: كنا نتوقع حدوث حرب جديدة بين إسرائيل وغزة فقط.

وأضاف "ضياء رشوان خلال حواره ببرنامج يحدث في مصر، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، بعد فترة أصبحت هناك أقاويل حول تهجير الشعب الفلسطيني إلى مصر، متابعا أن “الرئيس السيسي أول شخص تحدث عن تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية القضية الفلسطينية”.

وأكمل: “لا يوجد فصل بين الأمن القومي لمصر والقضية الفلسطينية”، متابعا: “تهجير الشعب الفلسطيني والإنقاص من أراضي غزة؛ بمثابة خط أحمر للدولة المصرية”.

وأوضح أن البيانات التي تصدر عن الهيئة، تعبر عن وجهة نظر كل الجهات المصرية ذات الصلة، متابعا: بيانات الهيئة خلاصة للجهد المشترك المبذول.

