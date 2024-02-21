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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ضياء رشوان : معظم بيانات هيئة الاستعلامات ترد على أكاذيب المسئولين الإسرائيليين

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات، إن البيانات التي تصدر عن الهيئة، تعبر عن وجهة نظر كل الجهات المصرية ذات الصلة، متابعا: بيانات الهيئة خلاصة للجهد المشترك المبذول.
 

وأضاف "ضياء رشوان خلال حواره ببرنامج يحدث في مصر، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن الدولة المصرية ترد وتوضح بعض الأمور، التي وجهت لها، متابعا: الهيئة تقوم برصد كل ما يتعلق بمصر والمنطقة يوميا.
 

وشدد على أن معظم البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للاستعلامات ترد على شائعات وأكاذيب المسئولين الإسرائيليين.


ولفت إلى أن الهدف من بيانات الهيئة هو وضع الأمور في سياقها الصحيح، وعدم خلق أزمات.

ضياء رشوان هيئة الاستعلامات الدولة المصرية الهيئة العامة للاستعلامات

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