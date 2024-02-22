ضياء رشوان: جلسات الحوار الوطني لن تكون مذاعة على الهواء بشكل كامل

قال ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات، إن العمل المكثف للحوار الوطني حول الملف الاقتصادي سيبدأ الأسبوع المقبل وسيتم جمع الآراء خلال ١٠أيام.



وأضاف “ضياء رشوان” خلال حواره ببرنامج يحدث في مصر، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن الحكومة ستكون شريكة على مائدة الحوار الوطني في الجلسات القادمة.



وأكمل: سيتم عقد جلسات مكثفة في الحوار الوطني حول الملف الاقتصادي، نوها بأن جلسات الحوار الوطني لن تكون علنية أو مذاعة على الهواء، بشكل كامل وستخرج بنتائج محددة.



ولفت إلى أن الملف الاقتصادي ومناقشته ستهتم بالحلول قصيرة الأجل، متابعا: الوضع المرة الحالية لا يحتمل التأخير.

وشدد على أن الحوار الوطني ليس بديلا لأحد سواء الحكومة أو البرلمان.

