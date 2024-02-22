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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جنرال موتورز توقف مبيعاتها بسبب مشاكل أندرويد أوتو وابل كاربلاي

صدى البلد

أصدرت شركة جنرال موتورز إيقاف بيع لكل من شيفروليه كولورادو 2024 وجي إم سي كانيون 2024 هذا الأسبوع بسبب مشكلات برمجية لم يتم الكشف عنها. يشمل الطلب حوالي 15000 شاحنة صغيرة، لم يصل أي منها إلى أيدي العملاء بعد.

 

لا ينبغي أن يستمر التأخير طويلا. صرح براندي بيكر، نائب رئيس جنرال موتورز لاتصالات التكنولوجيا العالمية، لصحيفة أوتوموتيف نيوز أن الشركة حددت بالفعل الإصلاح وبدأت في تنفيذه. ويبدو أن المركبات "أظهرت مشكلات متقطعة في جودة البرامج"، وفقًا لبيكر.

جنرال موتورز توقف مبيعاتها بسبب مشاكل اندرويد اوتو وابل كاربلاي

يعتبر هذا ثاني توقف بيع لشركة جنرال موتورز خلال ثلاثة أشهر. أصدرت الشركة طلبًا مشابهًا لسيارة شيفروليه بليزر قبل عيد الميلاد مباشرة بعد ورود تقارير عن مشاكل برمجية في السيارة. عانى الكروس أوفر الكهربائي من مشاكل في شاشة اللمس والشحن.

 

وقال المتحدث باسم جنرال موتورز، كيفن كيلي، لصحيفة ديترويت فري برس إن الشركة "تشعر بخيبة أمل" لأنها اضطرت إلى إيقاف المبيعات مؤقتًا. تعمل شركة صناعة السيارات بنشاط على تعزيز فريق البرمجيات الخاص بها وتحسين الجودة، وتنفيذ عمليات التطوير والتحقق الجديدة لضمان أن التكنولوجيا جاهزة للمستهلكين.

جنرال موتورز توقف مبيعاتها بسبب مشاكل اندرويد اوتو وابل كاربلاي

كان هناك تركيز متزايد على جهود برمجيات جنرال موتورز بعد أن أعلنت العام الماضي أنها ستتخلى عن Apple CarPlay و Android Auto لصالح نظامها المدمج. تريد الشركة تقليل المشاكل التي تسببها هذه الأنظمة.

 

كان صانعو السيارات حريصين على تطبيق برامج وتقنيات جديدة في سياراتهم، ولكن كانت هناك مشكلات. واضطرت الشركات إلى تأخير أكثر من نصف عمليات إطلاق سياراتها الجديدة منذ عام 2020، وكانت مشكلات البرامج أحد الأسباب المتكررة.

جنرال موتورز شيفروليه التكنولوجيا أوتوموتيف نيوز Android Auto Apple CarPlay

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