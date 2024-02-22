ربيع ياسين يكشف خطة "نجاح المدرب" في المنتخبات المصرية

كشف ربيع ياسين، المدير الفني السابق لمنتخب مصر للشباب والناشئين عن خطة نجاح المدربين المتواجدين حاليًا في جميع المنتخبات المصرية بمختلف الفئات.



وقال ربيع ياسين في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "روشتة نجاح المدرب؟ مصر بها ناشئين جيدين ومواهب جيدة، نحن 110 مليون نسمة، يجب أن يكون لدينا منتخب أول وثاني وثالث".



وأضاف: "شخصية المدرب مهمة في وضع برنامج عدد أيام تواجده في اتحاد الكرة، ويتم بناء عمله على عدد الأيام والأسابيع.. عامل الوقت مهم في بناء اللاعبين".

وتابع: "مدرب فرق الشباب والناشئين يتعامل مع لاعبين يركضون خلف الكرة فقط، ودوره صناعة لاعب دولي، سيواجه منتخبات غانا ونيجيريا وغيرهم".



وأكمل: "على المدرب وضع برنامج يتضمن مواعيد المعسكرات والتجمعات والمباريات الداخلية والخارجية، ويتم تقديم ذلك البرنامج إلى اتحاد الكرة، وعليهم تنفيذه".



وواصل: "اللاعب المصري جيد وموهوب، ولكنه يحتاج للتطور من خلال التدريب، على الصعيد البدني والمهاري والخططي والنفسي والذهني".



واستطرد: "الناشئ تكون لديه سلبيات وإيجابيات، فهو ليس نجم، وعلى المدرب تصحيح السلبيات والتأكيد على الإيجابيات، وذلك يتحقق من خلال المحاضرات النظرية والمباريات الودية والرسمية".



وأتم ربيع ياسين تصريحاته قائلًا: "كنت أسافر إلى الأقصر وأسوان للبحث عن اللاعبين والمواهب، وعلى المدرب الذهاب إلى جميع محافظات مصر.. في إحدى المرات سافرت إلى المنيا من أجل متابعة شوط واحد في مباراة بين الناشئين".