مصر والسعودية تؤكدان رفضهما القاطع لأي عمليات عسكرية إسرائيلية في رفح وأمريكا تواصل اتخاذ الإجراءات الملائمة لحماية الملاحة في البحر الأحمر .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأمريكي التطورات في غزة

السعودية تطالب مجموعة العشرين بـ"تحرك حاسم لإنهاء الكارثة في غزة"

الجيش الأمريكي يعلن تدمير صواريخ ومسيرة حوثية

مصر تؤكد أمام "العدل الدولية" مخالفة إسرائيل للقانون الدولي في الأراضي المحتلة

الكنيست الإسرائيلي يؤيد رفض نتنياهو أي اعتراف "أحادي" بدولة فلسطينية



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري، وتطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن زير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الخميس، رفضهما القاطع لأي عمليات عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح، ومحاولات التهجير القسري ضد الفلسطينيين. وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أن الجانبين بحثا تطورات الحرب الإسرائيلية في غزة، على هامش مشاركة الوزيرين في اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين، المنعقدة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

وقال البيان إن شكري بحث مع الأمير فيصل مسارات التحرك اللازمة في إطار المجموعة العربية، وعلى صعيد العمل متعدد الأطراف للحد من الأزمة في غزة، وأكد خلال لقائه مع نظيره السعودي "على المسؤولية القانونية والإنسانية التي تتحملها الأطراف الدولية لوقف الحرب ضد قطاع غزة، وتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار". وشدد الوزيران على مواصلة الاتصالات مع الأطراف المختلفة لدعم جهود التهدئة والحيلولة دون توسيع رقعة الصراع في المنطقة، واتفقا على استمرار التنسيق للحد من الأزمة في غزة واحتواء تداعياتها.

وأبرزت "الأنباء" مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية بشأن قطاع غزة، حيث تضمنت الدفوع والأسانيد القانونية لتأكيد اختصاص المحكمة بمنح الرأي الاستشاري في تلك المسألة، ومن الناحية الموضوعية تأكيد عدم شرعية ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف.

وأوضحت أن مصر أكدت في مرافعتها أمام المحكمة على الأهمية القصوى للأبعاد القانونية المترتبة على منح الرأي الاستشاري للمحكمة بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن طلب الرأي الاستشاري يأتي في ظل ظرف دقيق، وعلى خلفية تاريخ يمتد لنحو 75 عاما من الممارسات الإسرائيلية الرامية للدفع بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وسلب الأراضي والمنازل، وتنفيذ سياسات العقاب الجماعي، واستخدام ممنهج وعشوائي للعنف ضد المدنيين، ومواصلة تعريض أبناء الشعب الفلسطيني للمعاناة الإنسانية بنهج غير مسبوق الحجم والتأثير، وبينما لايزال العالم يقف صامتا أمام اتخاذ موقف حازم بحتمية إنهاء الاحتلال طويل المدى.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الوطن" أن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بحث مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، التطورات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة بشأنها.

ونقلت "الجريدة" عن بن فرحان قوله إن الكارثة في غزة تشكل "تهديدات ملحة للسلام والازدهار الإقليميين، وكذلك الاستقرار الاقتصادي العالمي".

وشدد وزير الخارجية على "أهمية إدانة الفظائع المرتكبة في قطاع غزة"، مطالباً دول مجموعة العشرين "بالضغط من أجل اتخاذ إجراءاتٍ مجدية لإنهاء الحرب في قطاع غزة، ودعم مسار موثوق ولا رجعة فيه نحو حل الدولتين".

وقالت "القبس" إن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، قال، إن الولايات المتحدة وشركاءها "سيواصلون اتخاذ الإجراءات الملائمة" لحماية الملاحة في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين، مضيفًا أن "الولايات المتحدة تدين الهجمات المتهورة والعشوائية التي ينفذها الحوثيون على سفن شحن مدنية.. الحوثيون يتصرفون كمنظمة إرهابية".

وذكرت "الوطن" أن القيادة المركزية الأمريكية أعلنت تدمير 7 صواريخ مضادة للسفن ومنصة إطلاق صواريخ وطائرة مسيرة انطلقت من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، مشيرةً إلى أن الصواريخ ومنصة الإطلاق والمسيرة كانت "تشكل تهديداً وشيكاً للسفن التجارية والسفن البحرية الأمريكية في المنطقة".

وقالت "الراي" إن الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض أي اعتراف بدولة فلسطينية "من جانب واحد" بعد تزايد الدعوات الدولية لإحياء الجهود من أجل التوصل إلى حل الدولتين للصراع المستمر منذ عقود.

وقال حزب ليكود الذي يتزعمه نتنياهو في بيان إن 99 من أصل 120 مشرعاً صوتوا لصالح الإعلان الذي أقرته الحكومة في وقت سابق من الأسبوع الجاري.