انكماش نشاط التصنيع في اليابان لأقل مستوى منذ 2020

واصل نشاط التصنيع في اليابان انكماشه خلال فبراير الجاري، مسجلاً أقل مستوى منذ أغسطس 2020، في إشارة إلى تدهور ظروف الشركات مع معاناة الاقتصاد للخروج من الركود.

ووفقاً لبيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي اليابانية الصادرة اليوم الخميس عن au Jibun Bank، انكمش مؤشر مديري المشتريات الصناعي مسجلاً 47.2 نقطة في فبراير ، مقابل 48 نقطة في يناير كانون الثاني.

وتفصل القراءة عند مستويات 50 نقطة حاجز النمو عن الانكماش.

وكشفت البيانات أن الإنتاج في القطاع الصناعي انكمش بأسرع وتيرة في عام، نتيجة التراجع الحاد في الطلبات الجديدة، كما انخفض معدل التوظيف بأسرع وتيرة منذ يناير 2021، وسط انخفاض نشاط الشراء.

أما مؤشر مديري المشتريات الخدمي فسجل 52.5 نقطة، مقابل 53.1 نقطة في يناير كانون الثاني، وعلى الرغم من تباطؤ النشاط إلا أنه يواصل تواجده بنطاق النمو منذ سبتمبر 2022.

على الجانب الآخر، سجل المؤشر الفرعي للأعمال الجديدة وتيرة نمو هي الأعلى منذ أغسطس آب العام الماضي.

وسجل مؤشر مديري المشتريات المركب الذي يجمع ما بين قطاعي التصنيع والخدمات مستويات 50.3 نقطة الشهر الجاري، مقابل 51.5 نقطة في يناير.