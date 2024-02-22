منها القطاع المصرفى ..تحذيرات بزيادة التهديدات السيبرانية

قال أمين حسيني، رئيس مركز الأبحاث في شركة كاسبرسكي لاب إن التطور التكنولوجي والرقمنة السريعة يعتبران سببًا رئيسيًا في زيادة التهديدات السيبرانية. فكلما تقدمت التقنية، زادت أيضًا فرص الهجمات الإلكترونية والاختراقات المتعلقة بهاعلى المجالات المختلفة ولا سيما الخاصة بالقطاع المصرفى.

وأضاف- فى تصريحات صحفية- تتنوع أشكال الهجمات الإلكترونية وتتطور باستمرار ويمكن أن تشمل هذه الهجمات الاختراقات الهجينة، والبرمجيات الخبيثة، والتصيّد الاحتيالي (Phishing)، والهجمات الموجّهة على البنية التحتية الحيوية (Critical Infrastructure)، والهجمات السيبرانية الحكومية، والقرصنة الإلكترونية.

واكد انه يرتبط التقدم التقني المستمر بزيادة المخاطر السيبرانية. فمع تطور التكنولوجيا واعتمادنا المتزايد على الأنظمة الرقمية، تصبح البنية التحتية والمعلومات الحساسة أكثر تعرضًا للهجمات والاختراقات.

وقال نعمل بجدية على مكافحة التهديدات السيبرانية وتوفير حلول أمنية قوية للأفراد والشركات والمؤسسات. تقدم الشركة تقنيات حديثة للكشف عن البرامج الضارة وحماية الأنظمة والشبكات من الهجمات الإلكترونية.

واضاف يتزايد عدد القراصنة والمجرمين التكنولوجيين يومًا بعد الآخر. يستغل هؤلاء المجرمون التكنولوجيا المتقدمة لتنفيذ هجماتهم والتسبب في أضرار جسيمة للأفراد والمؤسسات.