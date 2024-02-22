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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

صدى البلد

تقام العديد من المباريات الهامة بالدوري المختلفة اليوم، وعلى رأسها مواجهة مارسيليا وشاختار وروما ضد فينورد بالدوري الاوروبي، فضلا عن مباراتين هامتين للهلال السعودي والاتحاد بدوري أبطال آسيا.

 

هذه جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لها:

مباريات الدوري الأوروبي:

  • رين ضد ميلان - الساعة 7:45 مساءً - beIN Sports HD 1
  • فرايبورج ضد لانس - الساعة 7:45 مساءً
  • تولوز ضد بنفيكا - الساعة 7:45 مساءً
  • كارباج اغدام ضد سبورتنج براجا - الساعة 7:45 مساءً
  • روما ضد فينورد - الساعة 10 مساءً - beIN Sports HD 2
  • مارسيليا ضد شاختار - الساعة 10 مساءً
  • سبارتا براج ضد جالاتا سراي - الساعة 10 مساءً
  • سبورتنج لشبونة ضد يونج بويز - الساعة 10 مساءً

مباريات دوري المؤتمر الأوروبي:

  • دينامو زغرب ضد ريال بيتيس - الساعة 7:45 مساءً
  • بودو غليمت ضد أياكس - الساعة 7:45 مساءً
  • آينتراخت فرانكفورت ضد سانت جيلواز - الساعة 10 مساءً

مباريات دوري أبطال آسيا:

  • اتحاد جدة ضد نافباخور نامانجان - الساعة 6 مساءً - SSC HD
  • الهلال ضد سباهان أصفهان - الساعة 8 مساءً - SSC HD

مباريات الدوري الإيطالي:

  • تورينو ضد لاتسيو - الساعة 9:45 مساءً - AD SPORTS Premium 1

مباريات كأس السوبر الكويتي:

  • الكويت ضد القادسية - الساعة 3:50 عصرًا
  • العربي ضد كاظمة - الساعة 6:45 مساءً

مباريات الدوري المغربي:

  • نهضة بركان ضد الجيش الملكي - الساعة 9 مساءً
  • نهضة الزمامرة ضد الوداد - الساعة 9 مساءً

مباريات الدوري الجزائري:

  • نجم بن عنكون ضد مولودية الجزائر - الساعة 6 مساءً

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