دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يؤدي مرانه في غانا عصر اليوم



الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يؤدي مرانه في الرابعة عصر اليوم بتوقيت غانا «السادسة بتوقيت القاهرة»؛ استعدادا لمباراة ميدياما في إطار منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، محاضرة بالفيديو داخل فندق الإقامة؛ للحديث عن كافة الأمور الفنية الخاصة بمواجهة ميدياما.

وكانت بعثة الأهلي قد أقامت ليلة أمس في أحد الفنادق القريبة من مطار أكرا؛ بسبب الظروف الطارئة التي تعرضت لها الطائرة التي أقلعت بالبعثة من مطار القاهرة وعدم قدرتها على الطيران.

ويتصدر الأهلي قمة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بعد تعادله الأخير أمام شباب بلوزداد في المباراة التي أقيمت بالجزائر.

ويلعب الأهلي أمام ميدياما في غانا، قبل أن يختتم مواجهاته في دور المجموعات بملاقاة يانج أفريكانز التنزاني.