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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب والرياضة يُجري اتصالات مكثفة للاطمئنان على بعثة الأهلي في غانا

صدى البلد

 

أجرى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اتصالات مكثفة للاطمئنان على سلامة بعثة النادي الأهلي، بعد تعرض الطائرة التي تقل البعثة إلى كوماسي، للقاء ميدياما الغاني بدوري أبطال إفريقيا لظروف طارئة أجبرتها على عدم استكمال الرحلة.

وأجرى وزير الشباب والرياضة اتصالات هاتفية مع  الدكتور مهند مجدى،، رئيس بعثة النادي الأهلي، اطمأن خلالها على سلامة أفراد البعثة، مؤكداً على اهتمامه ومتابعته المستمره، والعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه البعثة، مؤكداً على تقديم كل الدعم والمساندة لبعثة الأهلي.

كما تواصل الدكتور أشرف صبحي مع السفير أيمن الدسوقى يوسف، سفير مصر فى دولة غانا، للتأكد من انهاء كافة الإجراءات الإدارية لتسهيل خروج بعثة الفريق الأول للكرة بالنادى الأهلي، من مطار أكرا والتوجه إلى أحد الفنادق القريبة من المطار للمبيت.

وأشار "صبحي" إلى أن وزارة الشباب والرياضة لن تدخر جهداً في تقديم كل الدعم والمساندة لبعثة الأهلي خلال تواجدها في غانا، وأنها على تواصل دائم مع مسؤولي النادي للاطمئنان على سير الأمور.


يُذكر أن الطائرة التي تقل بعثة النادي الأهلي قد هبطت إلى مطار أكرا للتزود بالوقود، وأثناء قيام المعدة للمخصصة من المطار لتحريك الطائرة تمهيداً للإقلاع، اصطدمت المعدة بمقدمة الطائرة، مما تسبب في عدم صلاحيتها للطيران، مما دفع الجهاز الإداري للبحث عن فندق للإقامة، في ظل عدم توافر طيران داخلي لاستكمال الرحلة إلى كوماسي.

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