وزير الخارجية الأردني أمام العدل الدولية: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية|فيديو

قال وزير الخارجية الأردني أمام العدل الدولية، إن المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية غير قانونية، مؤكداً أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي بشكل واضح من خلال حربها في قطاع غزة.

وأضاف وزير الخارجية الأردني أمام محكمة العدل الدولية خلال فيديو عرض على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل تعمل على تمديد احتلالها في الأراضي الفلسطينية، لافتاً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل قتل الفلسطينيين في إختراق واضح للقانون الدولي.

وأشار وزير الخارجية الأردني إلى، أنه من غير القانوني أن تعتقل إسرائيل النساء والأطفال الفلسطينيين و تنفذ عمليات تعذيب لهم، مضيفاً أن إسرائيل تعمل على تغيير معالم مدينة القدس الإسلامية المسيحية.