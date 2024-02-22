إعتماد المخطط الإستراتيجي لمدينة الزقازيق لعام 2037

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظه الشرقية المخطط الإستراتيجي العام لمدينة الزقازيق لسنة الهدف 2037 والذي تم اعداده بالتعاون مع وزارة الإسكان متمثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني والإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بمحافظة الشرقية والمتمثل في تحديث التوسعات العمرانية الجديدة واماكن الخدمات العامة مثل الخدمات الصحية والتعليميه واستيعاب اماكن النمو العمراني بجميع اتجاهات المدينة وذلك لتقديم افضل الخدمات للمواطنين وتلبيه احتياجاتهم.

أشاد المحافظ بالتعاون والتنسيق المثمر بين المحافظة والهيئة العامة للتخطيط العمراني في انهاء المخططات الاستراتيجيه للمدن بما يحقق الاستغلال الأمثل للإمكانيات والموارد وكذا استيعاب حجم الزيادة السكانية ومتطلبات البنية التحتية والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة لينعموا بحياه كريمة ومنظمة ولتظهر مدن المحافظة بالمظهر اللائق.

أشار المحافظ إلى أهميه اعتماد المخططات الاستراتيجية لتحديد مناطق الامتدادات العمرانيه الجديدة والتحكم في النمو العشوائي للمباني وتحسين البنية العمرانيه والظروف المعيشيه وتدعيم المرافق الأساسية بجانب المساهمة في الإدارة الجيدة للأراضي المخصصه للتنمية المستقبلية وفق الإشتراطات البنائية الجديدة ومنعاً لإهدار ملكيات المواطنين ومنع التعدي على أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية وحل مشكلات الطرق والمحاور الرئيسية باعتبارها ركيزه أساسية للتنمية الشاملة.

ومن جانبه أوضح المهندس سامح عطية مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة أن الإدارة بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني قامت بإجراء الدراسات اللازمة وتنظيم ورش العمل والزيارات الميدانية لتحديد الاحتياجات المستقبلية للتوسعات العمرانية ومشروعات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبئيية لتحقيق التنمية المستدامة المستهدفة للمدينة.

وأضاف مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة أن مراحل إعداد وتحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة الزقازيق تمثلت في تشخيص الوضع الراهن ومتطلبات رؤية التحديث من خلال جمع البيانات وتحليل المؤشرات الحضرية الأساسية وتحليل الدراسات السابقة وتحديد معطيات الرؤية التنموية للمدينة ليتبعها وضع رؤية تنموية للمدينة من خلال حصر معطيات الرؤية المطلوب تحقيقها وصياغة الرؤية وتحديد المقومات المتاحه وتحديد الأهداف واسقاطها القطاعات الأساسية وتحديد المشروعات الواجب تنفيذها لتحقيق الرؤيه مع شركاء التنمية ، ثم وضع استراتيجيه التنمية العامة للمدينة وصياغة متطلبات تحقيق الرؤية واختيار البديل المرجح لتحقيقها باعتبار أن مدينة الزقازيق هى المركز الاقليمي والقلب الحضري الرئيسي لمحافظة الشرقية وتربط بين اقليم قناه السويس والدلتا وتمثل مستقبل التنمية المستدامه للاقليم لما تتميز به من انشطة متنوعة في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة.