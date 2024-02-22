أورمان الشرقية تنظم قافلة طبية مجانية بالتعاون مع المستشفى الجامعى بالزقازيق

أكد عبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، أن المديرية تعاونت مع جمعية الأورمان لتنظيم قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 117 مريضا ضمن المرضى غير القادرين بقريتي الصالحي وحي أبو ربيعة بمركز القنايات، وقريتى طهرة حميد وغزالة الخيس بمركز الزقازيق، وقرية الحصوة بمركز أبو كبير بالتعاون مع المستشفى الجامعى بالزقازيق.

وقال وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، إن تنظيم القافلة تم وفق خطة مسحية تستهدف كل العزب والنجوع بالتعاون مع المستشفى الجامعى بالزقازيق.

وأكد أن المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير، أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام، أو أن يكون عائل الأسرة مصابا بمرض يمنعه من كسب قوت يومه وأسرته.

من جانبه، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم إجراء جميع الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات إنتقال المرضى ذهابا وعودة، بالإضافة إلى صرف العلاج الدوائى لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وقال إن الجمعية بمحافظة الشرقية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية، ومنها بجانب تنظيم القوافل الطبية تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة، وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.

