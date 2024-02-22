عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أورمان الشرقية تنظم قافلة طبية مجانية بالتعاون مع المستشفى الجامعى بالزقازيق

صدى البلد

أكد عبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، أن المديرية تعاونت مع جمعية الأورمان لتنظيم قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 117 مريضا ضمن المرضى غير القادرين بقريتي الصالحي وحي أبو ربيعة بمركز القنايات، وقريتى طهرة حميد وغزالة الخيس بمركز الزقازيق، وقرية الحصوة بمركز أبو كبير بالتعاون مع المستشفى الجامعى بالزقازيق.

وقال وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، إن تنظيم القافلة تم وفق خطة مسحية تستهدف كل العزب والنجوع بالتعاون مع المستشفى الجامعى بالزقازيق.

وأكد أن المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير، أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام، أو أن يكون عائل الأسرة مصابا بمرض يمنعه من كسب قوت يومه وأسرته.

من جانبه، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم إجراء جميع الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات إنتقال المرضى ذهابا وعودة، بالإضافة إلى صرف العلاج الدوائى لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وقال إن الجمعية بمحافظة الشرقية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية، ومنها بجانب تنظيم القوافل الطبية تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة، وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.
 

أسر الأولى بالرعاية الأسر الاولى بالرعاية التضامن الاجتماعي الخدمات الطبية القوافل الطبية المشروعات الخيرية بمحافظة الشرقية بالزقازيق بالشرقية جمعية الاورمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة هاني الناظر بعد صراع مع المرض

ابنته تعاني من مرض مزمن.. شوبير يكشف تفاصيل مؤثرة بشأن نجم الأهلي

انت بره حساباتي حتى لو سبت فرح أختك ..تفاصيل مشادة مارسيل كولر وكهربا

900 جنيه في يوم|تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

«نزل 12 ألف جنيه»|تراجع غير مسبوق لأسعار الحديد وهذا ثمن الطن الآن

رد ناري.. إكرامي يوضح سبب عدم تعاقد الأهلي مع نجله شريف

«تصريح رسمي من الحكومة»|مفاجأة بشأن موعد تطبيق قانون التصالح والمتر يبدأ بـ50 جنيها

اتحاد الكرة يعلن قرارا عاجلا بعد طلب الأهلي تأجيل مباراة ميدياما الغاني

ترشيحاتنا

واحد من المهمومين بالشأن الوطني.. مصطفى بكري ينعي هاني الناظر بكلمات مؤثرة

شخصت الداء ووصفت الدواء.. مصر تفضح الجرائم الإسرئيلية أمام محكمة العدل في مرافعة تاريخية|تفاصيل

العراق تطالب العدل الدولية بوقف الإبادة التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين

رشوة قيادات وزارة الري.. وصول المتهمين لمحكمة جنيات القاهرة وسط حراسة مشددة

تعرف على نوع السرطان المتسبب في وفاة هاني الناظر

وفاة دكتور هانى الناظر.. موعد ومكان الجنازة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة دكتور هانى الناظر.. موعد ومكان الجنازة

رغم ترحيب مجلس الدراويش.. لماذا يصعب على الأهلي اللعب في استاد الإسماعيلية

بالروب.. شقيقة كهربا تخطف الأنظار في تجهيزات حفل زفافها

هل حادث الطائرة السبب؟ تجهيز الجوكر لمواجهة ميدياما الغاني.. واستبعاد 6 لاعبين

فيديو

بلوجر مصرية شهيرة تشارك متابعيها لقطات لمنزلها بعد تعرضه للحريق

هيثم نبيل يكشف لـ صدى البلد كواليس فيلم عيسى

ميزانية ضخمة.. المنتج إبراهيم إسحاق يكشف كواليس فيلم عيسى

تحية كاريوكا بدأت الرقص بفرقة بديعة مصابني ورحلت بأعلى درجات الإيمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ