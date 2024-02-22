عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وصول جثمان هاني الناظر لمسجد المجمع الإسلامي بالشيخ زايد| شاهد

صدى البلد

وصل جثمان الراحل الدكتور هاني الناظر، الى مسجد المجمع الإسلامي في الشيخ زايد، لصلاة الجنازة.  

كان الدكتور هاني الناظر، يخضع للعلاج من مرض السرطان، منذ عدة أشهر، حتى وافته المنية، صباح اليوم الخميس.

وأعلن الدكتور محمد الناظر، نجل هاني الناظر خبر وفاة والده بعد صراع مع مرض السرطان.

وكتب عبر فيسبوك: “إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله والدي الدكتور هاني الناظر، وصلاة الجنازة اليوم الخميس ٢٢-٢-٢٠٢٤ في المجمع الإسلامي في الشيخ زايد بجوار مستشفى زايد التخصصي بعد صلاة العصر إن شاء الله وسيتم الاعلان عن موعد ومكان العزاء”.https://www.facebook.com/share/v/SEcX73sXutf79sfm/?mibextid=oFDknk

الدكتور هاني الناظر الدكتور محمد الناظر إنا لله وإنا إليه راجعون دكتور هانى الناظر صلاة الجنازة مسجد المجمع الإسلامي وصول جثمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابنته تعاني من مرض مزمن.. شوبير يكشف تفاصيل مؤثرة بشأن نجم الأهلي

وفاة هاني الناظر بعد صراع مع المرض

وداعا هاني الناظر.. السبب الحقيقي وراء وفاته

900 جنيه في يوم|تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

«نزل 12 ألف جنيه»|تراجع غير مسبوق لأسعار الحديد وهذا ثمن الطن الآن

رد ناري.. إكرامي يوضح سبب عدم تعاقد الأهلي مع نجله شريف

شوبير يكشف الموعد النهائي لمباراة الأهلي وميدياما الغاني

وصية هاني الناظر.. ماذا قال قبل وفاته؟

ترشيحاتنا

تأجيل دعوى بطلان فصل 116 عضوا بالنادي الأهلي

الحوثي : لا يوجد تحرك عالمي حقيقي لوقف الإبادة الجماعية لأهالي غزة

كوماندر.. كلب رئيس أمريكا يعض عملاء الخدمة السرية 24 مرة

إسبانى وVIP أول مارس| إعلان عاجل من السكة الحديد بشأن هذه القطارات

لأجل غير مسمى .. تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري

قيادي بـ حماس : تقدم محتمل في مفاوضات تبادل الأسرى قريبًا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مميز.. شقيقة كهربا تثير الجدل بصور حفل الزفاف| شاهد

وداعا هاني الناظر.. أعراض صادمة لمرضه

وفاة هانى الناظر.. لأول مرة جمال شعبان يتملكه الحزن فماذا قال؟

وصية هاني الناظر.. ماذا قال قبل وفاته؟

فيديو

بلوجر مصرية شهيرة تشارك متابعيها لقطات لمنزلها بعد تعرضه للحريق

هيثم نبيل يكشف لـ صدى البلد كواليس فيلم عيسى

ميزانية ضخمة.. المنتج إبراهيم إسحاق يكشف كواليس فيلم عيسى

تحية كاريوكا بدأت الرقص بفرقة بديعة مصابني ورحلت بأعلى درجات الإيمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ