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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى : مرافعة مصر أمام "العدل الدولية" كشفت للعالم جرائم جيش الاحتلال

حسن المير عضو مجلس
حسن المير عضو مجلس النواب

أكد المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان أن المذكرة والمرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني كشفت للعالم كله الجرائم البشعة وحرب الابادة التى يقوم بها جيش الاحتلال الاسرائيلى ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة والضفة الغربية والقدس مشيراً إلى أن مصر نجحت فى كشف الحقائق الكاملة للجرائم الإسرائيلية سواء بمحاولة الإبادة الجماعية أو التهجير القسرى.


وقال " المير " فى بيان له أصدره اليوم : إن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى أكدت استمرارها فى تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية فى المحافل الإقليمية والدولية مؤكداً أن سياسة مصر تحولت من التلويح باتخاذ الإجراءات إلى اتخاذ إجراءات فعلية وحاسمة على الأرض وأن تلك الإجراءات سيكون لها تداعياتها على إسرائيل داخليًا وخارجيًا.


وأكد المهندس حسن المير أن مصر لن يهدأ لها لها بال حتى يتحقق للشعب الفلسطيني الشقيق الحصول على جميع حقوقه ومطالبه المشروعة وفى مقدمتها اقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل التراب الفلسطيني معرباً عن اسفه الشديد لاستمرار صمت وتخاذل المجتمع الدولي ووقوفه متفرجاً على جرائم الحرب والمجازر البشرية التى يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدى أكثر من 75 عاماً


ويذكر أن الدكتورة ياسمين موسى المستشارة القانونية للخارجية المصرية قالت أمام محكمة العدل الدولية، إن استقرار الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بالاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، مشيرة إلى أن إسرائيل تواصل ارتكاب المجازر في غزة وتفرض سياسة الحصار والتجويع، موضحة أنه على القوة الإسرائيلية الامتناع عن توسيع عمليات الاستيطان.


كما قالت المستشارة القانونية للخارجية المصرية أمام محكمة العدل الدولية، إن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني.
وأوضحت المستشارة القانونية للخارجية المصرية، أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك مبادئ القانون الدولي، مؤكدة أن إسرائيل تجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة.


وأشارت المستشارة القانونية للخارجية المصرية خلال جلسة الاستماع الثالثة لمحكمة العدل الدولية إلى أنه: لا يوجد أفق سياسي حتى الآن لحل القضية الفلسطينية.


وقالت المستشارة القانونية للخارجية المصرية أمام محكمة العدل الدولية، إن الفلسطينيون يواجهون عقابا جماعيا على مدار 75 عاما، مؤكدة أن إسرائيل تمنع وصول المساعدات بشكل مستمر إلى قطاع غزة.
وأشارت المستشارة القانونية للخارجية المصرية خلال جلسة الاستماع الثالثة لمحكمة العدل الدولية، إلى أن مجلس الأمن فشل أكثر من مرة في وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

حسن المير مجلس النواب محكمة العدل الدولية الشعب الفلسطيني

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