زفّة بحركات مثيرة تشلّ حركة المرور في مصر القديمة .. والأمن يتدخّل

ضبط رجال الأمن بالقاهرة قائدى سيارتين قاما بحركات إستعراضية خلال موكب زفاف بمصر القديمة وتسببا في تعطيل حركة المرور ، وذلك بعد ان تم تداول مقطع فيديو على "فيس بوك" بالواقعة .

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام قائدى سيارتين بحركات إستعراضية أثناء سيرهما بموكب زفاف بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة مما أدى إلى تعطيل الحركة المرورية.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة سائقان مقيمان بمحافظة القاهرة، وكذا السيارتان المستخدمتان فى الواقعة "إحداهما منتهية التراخيص"، وإعترفا بإرتكابهما الواقعة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية.