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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

دفاع النواب: مرافعة مصر أمام العدل الدولية صفعة قوية على وجه الاحتلال

خالد طنطاوى عضو مجلس
خالد طنطاوى عضو مجلس النواب

اعتبر النائب خالد طنطاوى عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المذكرة والمرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية بمثابة صفعة قوية على وجه جيش الاحتلال الإسرائيلى مؤكدا أن المرافعة المصرية وثقت جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي تمارسها قوات الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.


وقال " طنطاوي " فى بيان له أصدره اليوم : إن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى نجحت فى التصدى بكل قوة لمخططات التهجير ومحاولات تصفية وتقويض القضية الفلسطينية كما أنها لم تدخر جهدا في استخدام كل الأساليب السياسية والقانونية والدبلوماسية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الذي يعاني من ممارسات تخالف القوانين الدولية منذ 75 عاما.


وأكد طنطاوي  ثقته التامة والمطلقة في قدرة القيادة السياسية المصرية في اتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومي المصري والحفاظ على حدود مصر والدفاع عن القضية الفلسطينية.


وأعرب النائب خالد طنطاوى عن أسفه الشديد لاستمرار تخاذل المجتمع الدولي ووقوفه صامتاً ومتفرجاً على الحرب البشعة وجرائم الإبادة الجماعية التى يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين موجهاً التحية القلبية للشعب الفلسطيني المرابط والصامد على أرضه للحفاظ على حقوقه ومطالبه المشروعة وحلمه فى إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.


وطالب النائب خالد طنطاوى من المجتمع الدولي الإطلاع بمسئولياته  لحماية المدنيين الفلسطينيين من جرائم الإبادة، والتدخل الفوري لوقف الحرب والجرائم الإسرائيلية التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني الأعزل معرباً عن أسفه الشديد لاستمرار الولايات المتحدة الأمريكية فى مواقفها الداعمة لحكومة الاحتلال الإسرائيلى.

خالد طنطاوى لجنة الدفاع مجلس النواب محكمة العدل الدولية جيش الاحتلال

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