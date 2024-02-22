في حشد ضخم.. تشييع جثمان هاني الناظر لمثواه الأخير

شُيع جثمان الدكتور الراحل هاني الناظر، من مسجد المجمع الإسلامي بالشيخ زايد، بعد صلاة الجنازة عقب صلاة العصر.

وحرص على الحضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء في حشد ضخم.

كان الدكتور هاني الناظر، يخضع للعلاج من مرض السرطان، منذ عدة أشهر، حتى وافته المنية، صباح اليوم الخميس.

وأعلن الدكتور محمد الناظر، نجل هاني الناظر خبر وفاة والده بعد صراع مع مرض السرطان.

وكتب عبر فيسبوك: “إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله والدي الدكتور هاني الناظر، وصلاة الجنازة اليوم الخميس ٢٢-٢-٢٠٢٤ في المجمع الإسلامي في الشيخ زايد بجوار مستشفى زايد التخصصي بعد صلاة العصر إن شاء الله وسيتم الاعلان عن موعد ومكان العزاء”https://www.facebook.com/share/v/aFtiR164RomkaQHv/?mibextid=oFDknk