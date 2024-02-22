جامعة المنصورة تدشن مبادرة لزراعة 1000 شجرة مثمرة

استقبل الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة اليوم الخميس 22/2/2024 م وفد مؤسسة هنجملها خلال تدشين فاعلية زراعة 1000 شجرة مثمرة بحدائق الجامعة بحضور الأستاذ الدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب ، الأستاذ الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و المهندس محمد قبطان رئيس مجلس امناء مؤسسة هنجملها، الأستاذ الدكتور محمد شطا عميد كلية الزراعة، الأستاذ الدكتور المتولى أبو سريع وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،اللواء علاء عبد الكريم عضو المبادرة ، المهندس صلاح صابر عز الدين الشربيني مدير عام نوعية البيئة بفرع الجهاز بالمنصورة وفريق عمل المشروع .



وأوضح الأستاذ الدكتور شريف يوسف خاطر أن جامعة المنصورة ضمن أفضل 4 جامعات في المنطقة العربية بتصنيف QS العالمي للاستدامة لعام 2024حيث احتلت الجامعة المركز الثَّاني بقائمة الجامعات المصرية ، واحتلت المركز الأول كأفضل جامعة صديقة للبيئةن مؤكداً على أهمية المبادرة الرئاسية بزراعة 100 مليون شجرة مثمرة في مختلف انحاء مصر في الحد من اثار التغيرات المناخية و زيادة الرقعة الخضراء والعمل على تحسين البيئة وتنقية الهواء وتحسين جودته ومواجهة التلوث ووجه الشكر لمؤسسة هنجملها لدورها التنموي مشيدا بالتعاون المثمر بين الجامعة و المؤسسة في تنمية البيئة و الحد من التلوث حيث سيتم زراعة 1000 شجرة مثمرة بمختلف حدائق الجامعة

و اكد الأستاذ الدكتور محمد عبد العظيم إن من أولويات جامعة المنصورة خلق بيئة مستدامة داخل الحرم الجامعي، من خلال المحافظة على المعايير البيئية من ناحية، ومن ناحية أخرى تتمتع جامعة المنصورة بمساحات خضراء تدعم التنمية البيئية المستدامة، وهو ما تسعى الجامعة للمحافظة عليه وتطويره باستمرار ، كما أشار الى أهمية هذه المبادرات التنموية التي تعود بالنفع على جميع منسوبي الجامعة وحث طلاب الجامعة على رعاية الاشجار التي غرسوها .



ومن جانبه أكد المهندس محمد قبطان رئيس مجلس أمناء مؤسسة هنجملها أن هذه المبادرة تستهدف توفير الغذاء و الحد من آثار التغيرات المناخية و تحفيز الطلاب على المشاركة المجتمعية وأكد أن المؤسسة تقوم بالتعاون مع العديد من الجامعات و المؤسسات في مجال زراعة الأشجار المثمرة.

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