عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة المنصورة تدشن مبادرة لزراعة 1000 شجرة مثمرة

رئيس جامعة المنصورة
رئيس جامعة المنصورة

استقبل الدكتور شريف يوسف خاطر  رئيس جامعة المنصورة اليوم الخميس 22/2/2024 م وفد مؤسسة هنجملها خلال تدشين فاعلية زراعة 1000 شجرة مثمرة بحدائق الجامعة بحضور الأستاذ الدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب ، الأستاذ الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و المهندس محمد قبطان رئيس مجلس امناء مؤسسة هنجملها، الأستاذ الدكتور محمد شطا عميد كلية الزراعة، الأستاذ الدكتور المتولى أبو سريع وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،اللواء علاء عبد الكريم عضو المبادرة ، المهندس صلاح صابر عز الدين الشربيني مدير عام نوعية البيئة بفرع الجهاز بالمنصورة وفريق عمل المشروع .


وأوضح  الأستاذ الدكتور شريف يوسف خاطر  أن جامعة المنصورة ضمن أفضل 4 جامعات في المنطقة العربية بتصنيف QS العالمي للاستدامة لعام 2024حيث احتلت الجامعة المركز الثَّاني بقائمة الجامعات المصرية ، واحتلت المركز الأول كأفضل جامعة صديقة للبيئةن مؤكداً على أهمية المبادرة الرئاسية بزراعة 100 مليون شجرة مثمرة في مختلف انحاء مصر في الحد من اثار التغيرات المناخية و زيادة الرقعة الخضراء والعمل على تحسين البيئة وتنقية الهواء وتحسين جودته ومواجهة التلوث ووجه الشكر لمؤسسة هنجملها لدورها التنموي مشيدا بالتعاون المثمر بين الجامعة و المؤسسة في تنمية البيئة و الحد من التلوث حيث سيتم  زراعة 1000 شجرة مثمرة  بمختلف حدائق الجامعة 
و اكد الأستاذ الدكتور محمد عبد العظيم  إن من أولويات جامعة المنصورة خلق بيئة مستدامة داخل الحرم الجامعي، من خلال المحافظة على المعايير البيئية من ناحية، ومن ناحية أخرى تتمتع جامعة المنصورة بمساحات خضراء تدعم التنمية البيئية المستدامة، وهو ما تسعى الجامعة للمحافظة عليه وتطويره باستمرار ،   كما أشار الى أهمية هذه المبادرات التنموية التي تعود بالنفع على جميع منسوبي الجامعة وحث طلاب الجامعة على رعاية الاشجار التي غرسوها .


ومن جانبه أكد  المهندس محمد قبطان رئيس مجلس أمناء مؤسسة هنجملها أن هذه المبادرة تستهدف توفير الغذاء و الحد من آثار التغيرات المناخية و تحفيز الطلاب على المشاركة المجتمعية وأكد أن المؤسسة تقوم بالتعاون مع العديد من الجامعات و المؤسسات في مجال زراعة الأشجار المثمرة.

IMG-20240222-WA0020
IMG-20240222-WA0020
IMG-20240222-WA0021
IMG-20240222-WA0021
IMG-20240222-WA0019
IMG-20240222-WA0019
الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة الدكتور محمد عطية الجامعات المصرية التغيرات المناخية خدمة المجتمع وتنمية البيئة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة زراعة 100 مليون شجرة زراعة 100 مليون لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابنته تعاني من مرض مزمن.. شوبير يكشف تفاصيل مؤثرة بشأن نجم الأهلي

وداعا هاني الناظر.. السبب الحقيقي وراء وفاته

وفاة هاني الناظر بعد صراع مع المرض

900 جنيه في يوم|تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

«نزل 12 ألف جنيه»|تراجع غير مسبوق لأسعار الحديد وهذا ثمن الطن الآن

الحكومة توافق على أكبر صفقة استثمار مباشر بالشراكة مع كيانات كبرى

رد ناري.. إكرامي يوضح سبب عدم تعاقد الأهلي مع نجله شريف

وصية هاني الناظر.. ماذا قال قبل وفاته؟

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية : ضبط 135 مخالفة تموينية بـ7 مدن ومراكز

ترشيحاتنا

للأسف.. شكري: مناقشات الدول الغربية بأعمال قمة العشرين تتجاهل فداحة الكارثة الإنسانية بغزة

الوزراء: إضافة الضحايا المدنيين المشاركين أثناء حرب الاستنزاف لصندوق تكريم الشهداء

بحلول 2040.. وزير البترول: نستهدف حصة من السوق العالمي للهيدروجين تصل إلى 8%

جزء بالشوال والباقي في الترعة.. مدرس يخطف تلميذه ويقطع جث.ته

بعد مصر.. الإمارات تقترب من التوصل لاتفاق تجارة حرة مع "الأوراسي"

الوزراء يوافق على الطلبات المُقدمة من الأزهر والسياحة والتعليم العالي بشأن التعاقدات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنشور الأخير | رسالة مؤثرة من طفلة لـ هاني الناظر قبل وفاته

طريقة عمل الباذنجان المخلل المسلوق بمذاق احترافى

مكياج لافت.. حلا شيحة تثير الجدل بظهورها| شاهد

فستان مميز.. شقيقة كهربا تثير الجدل بصور حفل الزفاف| شاهد

فيديو

بلوجر مصرية شهيرة تشارك متابعيها لقطات لمنزلها بعد تعرضه للحريق

هيثم نبيل يكشف لـ صدى البلد كواليس فيلم عيسى

ميزانية ضخمة.. المنتج إبراهيم إسحاق يكشف كواليس فيلم عيسى

تحية كاريوكا بدأت الرقص بفرقة بديعة مصابني ورحلت بأعلى درجات الإيمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ