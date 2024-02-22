عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية : ضبط 135 مخالفة تموينية بـ7 مدن ومراكز

صدى البلد

قال محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار إن مديرية التموين نفذت حملات على الأسواق والمخابز أسفرت عن ضبط 135 مخالفة تموينية متنوعة بنطاق 7 مراكز ومدن هي "أجا، والمطرية، والمنصورة، وميت غمر، والمنزلة، والجمالية وشربين".


ووجه المحافظ - في بيان اليوم الخميس - بتكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين؛ حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.


من جانبه.. أوضح المشرف العام على مديرية التموين بالدقهلية السيد دايرة إن الحملات شملت المرور علي 100 مخبز للتأكد من انتظام العمل، بجانب المرور على المحال والأسواق للتأكد من توافر السلع بالجودة المطلوبة وتواجد قوائم الاسعار على السلع المعروضة واتخاذ الاجراءات حيال المخالفين.


وأشار إلى أنه تم ضبط طن سكر، وطن أعلاف، و50 جوال دقيق، و20 جوال سماد و2000 عبوة سجائر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وفي السياق، نفذت إدارة مراقبة الأغذية بصحة الدقهلية خلال الأسبوع الماضي حملات تفتيشية على 193 منشأة تبين أن 58 منها دون ترخيص و تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.


وقال وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدكتور شريف مكين إنه تم تحرير 115 محضرًا، وسحب 126 عينة للفحص بالمعامل المركزية؛ لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم إعدام 881 كجم من أغذية متنوعة وآلبان غير صالحة للاستهلاك.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابنته تعاني من مرض مزمن.. شوبير يكشف تفاصيل مؤثرة بشأن نجم الأهلي

وفاة هاني الناظر بعد صراع مع المرض

وداعا هاني الناظر.. السبب الحقيقي وراء وفاته

900 جنيه في يوم|تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

«نزل 12 ألف جنيه»|تراجع غير مسبوق لأسعار الحديد وهذا ثمن الطن الآن

رد ناري.. إكرامي يوضح سبب عدم تعاقد الأهلي مع نجله شريف

وصية هاني الناظر.. ماذا قال قبل وفاته؟

شوبير يكشف الموعد النهائي لمباراة الأهلي وميدياما الغاني

ترشيحاتنا

بروتوكول تعاون لتحسين مهارات اللغة العربية لدى طلاب المرحلة الابتدائية| تفاصيل

مفاجأة بسعر الزيت والأرز.. 40% تخفيضات جديدة من التموين بهذه الأماكن| تفاصيل

في حشد ضخم.. تشييع جثمان هاني الناظر لمثواه الأخير

أسلحة ونفط وغاز.. تفاصيل العقوبات البريطانية الجديدة على روسيا

بريطانيا تفرض 50 عقوبة جديدة على روسيا

تأجيل دعوى بطلان فصل 116 عضوا بالنادي الأهلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكياج لافت.. حلا شيحة تثير الجدل بظهورها| شاهد

فستان مميز.. شقيقة كهربا تثير الجدل بصور حفل الزفاف| شاهد

وداعا هاني الناظر.. أعراض صادمة لمرضه

وفاة هانى الناظر.. لأول مرة جمال شعبان يتملكه الحزن فماذا قال؟

فيديو

بلوجر مصرية شهيرة تشارك متابعيها لقطات لمنزلها بعد تعرضه للحريق

هيثم نبيل يكشف لـ صدى البلد كواليس فيلم عيسى

ميزانية ضخمة.. المنتج إبراهيم إسحاق يكشف كواليس فيلم عيسى

تحية كاريوكا بدأت الرقص بفرقة بديعة مصابني ورحلت بأعلى درجات الإيمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ