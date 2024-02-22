محافظ الدقهلية : ضبط 135 مخالفة تموينية بـ7 مدن ومراكز

قال محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار إن مديرية التموين نفذت حملات على الأسواق والمخابز أسفرت عن ضبط 135 مخالفة تموينية متنوعة بنطاق 7 مراكز ومدن هي "أجا، والمطرية، والمنصورة، وميت غمر، والمنزلة، والجمالية وشربين".



ووجه المحافظ - في بيان اليوم الخميس - بتكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين؛ حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.



من جانبه.. أوضح المشرف العام على مديرية التموين بالدقهلية السيد دايرة إن الحملات شملت المرور علي 100 مخبز للتأكد من انتظام العمل، بجانب المرور على المحال والأسواق للتأكد من توافر السلع بالجودة المطلوبة وتواجد قوائم الاسعار على السلع المعروضة واتخاذ الاجراءات حيال المخالفين.



وأشار إلى أنه تم ضبط طن سكر، وطن أعلاف، و50 جوال دقيق، و20 جوال سماد و2000 عبوة سجائر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وفي السياق، نفذت إدارة مراقبة الأغذية بصحة الدقهلية خلال الأسبوع الماضي حملات تفتيشية على 193 منشأة تبين أن 58 منها دون ترخيص و تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.



وقال وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدكتور شريف مكين إنه تم تحرير 115 محضرًا، وسحب 126 عينة للفحص بالمعامل المركزية؛ لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم إعدام 881 كجم من أغذية متنوعة وآلبان غير صالحة للاستهلاك.