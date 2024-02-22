ختام كأس رئيس جامعة عين شمس.. الحقوق المركز الأول والتجارة الثاني

قامت غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس بتسليم كأس رئيس الجامعة لفريق كلية الحقوق الفائز بالمركز الأول في كرة القدم الـ ١١ وحصل على المركز الثاني كلية التجارة فيما حصد المركزين الثالث والرابع كليتي الآداب والهندسة.

وذلك بحضور محمد صافي عميد كلية الحقوق، أ.د أحمد ديهوم رائد اسرة طلاب من أجل مصر المركزية، السيد الاستاذ إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم ، ا. محمد الجمال رئيس الإدارة المركزية لقطاع رئيس الجامعة.

وكانت بطولة كأس رئيس الجامعة في كرة القدم الـ 11 والتي تنظمها إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب قد بدأت يوم الأحد ١٥ فبراير الجاري تحت الإشراف التنفيذي طارق احمد مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب ومحمد حسن مدير إدارة النشاط الرياضي.

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