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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزيرة التخطيط تستعرض الفرص الاستثمارية بمصر أمام منظمة التعاون الاقتصادي بباريس

صدى البلد

توجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، اليوم للعاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في إطلاق تقرير "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" الاقتصادي لمصر بمقر المنظمة بباريس، والذي يأتي في ضوء البرنامج القُطري لمصر الذي تم توقيعه في عام 2022 وإطلاقه بالقاهرة عام 2023.

وتشمل زيارة الوزيرة عقد عدد من اللقاءات الثنائية لتعزيز سبل التعاون وبحث عدد من القضايا المهمة واستعراض جهود مصر في القضايا الموجودة على الساحة والمتعلقة بالمناخ وفرص الاستثمار في مصر، حيث تلتقي الدكتورة هالة السعيد مع برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي لتعزيز سبل التعاون بين مصر وفرنسا، كما تلتقي مع ماتياس كورمان الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمناقشة إطلاق التقرير الاقتصادي لمصر. 

كما تلتقي الدكتورة هالة السعيد مع أولريك كنودسن نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للحديث حول النهوض بالتمكين الاقتصادي للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورؤى ووجهات نظر أصحاب المصلحة الرئيسيين.

 التقرير الذي يعده خبراء من منظمة OECD يتم إصداره للدول أعضاء المنظمة بشكل دوري، ويتم إعداده لمصر لأول مرة في إطار تفعيل أنشطة البرنامج القُطري، حيث يستعرض التقرير أهم ملامح الاقتصاد المصري، مع توفير توصيات المنظمة في تصميم سياسات فعالة من شأنها التغلب على التحديات الاقتصادية وتعزيز أداء الاقتصاد المصري ودفع عجلة النمو الشامل والمستدام.
 

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