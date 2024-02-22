سبب غيرة السفراء الأوروبيين من العرب .. جمال بيومي يكشف

أكد السفير جمال بيومي، أمين عام إتحاد المستثمرين العرب، أن سفيرروسيا أكد أن السفراء الأوروبيين لديهم غيرة من العرب، لأن السفراء العرب يتحدثون لغة واحدة مما يسهل من عملية التواصل، ولكن في أوروبا يوجد صعوبة خاصة أنه يوجد أكثر من 21 لغة.

وقال جمال بيومي، خلال لقاء له لبرنامج "صناع القرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي الدكتور “شادي الزيات”، أن الإقتصاد العربي ضعيف، مؤكدا أن الناتج القومي العربي أقل من الناتج القومي البريطاني، ويماثل الناتج القومي لإيطاليا.

التركيز على الإستثمار

وتابع أمين عام إتحاد المستثمرين العرب، أنه لا بد من التركيز على الإستثمار، مؤكدا ان العرب يستثمرون خارج بلادهم 1800 مليار دولار، ولكن في داخل بلادهم 60 مليار دولار.