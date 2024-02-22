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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محمد حماقي يصل كندا لبدء جولته الغنائية

حماقى فى مطار كندا
حماقى فى مطار كندا

وصل منذ قليل المطرب محمد حماقي إلى كندا لبدء جولته الغنائية فى عدد من الدول تشمل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

وكان فى استقبال حماقى بالمطار عدد من مسؤولي الشركة المنظمة لهذه الجولة ومن المفترض أن يبدأها بعد ساعات قليلة من الآن.

أحيا  المطرب محمد حماقى حفلا غنائيا ضخما على مسرح أبو بكر سالم بالسعودية ضمن احتفالات عيد الحب.

وقدم حماقى خلال الحفل مجموعة مختلفة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغانيه الجديدة التى طرحها مؤخرا.

 

وقدم محمد حماقي، خلال الحفل، باقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، من بينها: (لو هتسيب، من قلبي بغني، لمون نعناع، نفسي أبقى جنبه)، وغيرها من الأغاني. 



وبدأت أسعار تذاكر حفل محمد حماقي من 295 ريال سعودي وحتى 900 ريال.
 

حفل محمد حماقى فى كأس السوبر 

وأحيا محمد حماقى مؤخرا الحفل الختامي لكأس السوبر المصري، فى أبو ظبى، والذي كان يجمع كل من النادي الأهلى ومودرن فيوتشر.

محمد حماقي الولايات المتحدة الامريكية كندا

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