إعلام عبري: مجلس الحرب الإسرائيلي يوافق على إرسال وفد لمفاوضات باريس

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي، صوّت مساء اليوم الخميس، على إرسال وفد إلى باريس لإجراء محادثات رفيعة المستوى حول صفقة الرهائن والهدنة المصاحبة للحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنه لم يصدر تأكيد فوري من الحكومة لهذا القرار، الذي تردد أنه حظي بدعم إجماعي من قبل مجلس الوزراء الحربي.

ويأتي القرار بعد أن أشارت تقارير إلى أن حماس أظهرت درجة من المرونة في الاتصالات بشأن شروط اتفاق إطاري وفي الوقت الذي تضغط فيه الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق مستدام.