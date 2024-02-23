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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أعظم 10 دقائق تحقق المعجزات.. اغتنمها في الجمعة الثانية من شعبان

أعمال الجمعة الثانية
أعمال الجمعة الثانية من شعبان

بدأت ليلة الجمعة الثانية من شعبان، ويكثر معها البحث عن أعمال الجمعة المباركة تحقق المعجزات، وفي السطور التالية نكشف عن أعظم 10 دقايق في العمر تحقق المعجزات، فاغتنمها من الآن وفي ليلة النصف من شعبان وفي أول الأيام البيض. 

أعمال الجمعة الثانية من شعبان

كشف الشيخ محمد عبدالعظيم الأزهري عضو لجنة الإفتاء بالأزهر عن أعظم 10 دقايق في العمر تحقق المعجزات، وهي كالتالي: 

الدقيقة الأولى: لو قرأت سورة الإخلاص مرة واحدة تعدل ثلث القرآن الكريم" فتقرؤها في أقل من دقيقة واحدة.

الدقيقة الثانية: من "قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه" فتقرؤهما في وقت يستغرق دقيقة واحدة
     
الدقيقة الثالثة : "من قرأ آية الكرسي بعد كل صلاة لا يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت" فتقرؤها. وهي لا تستغرق دقيقة واحدة
    
الدقيقة الرابعة :  من "قرأ آية الكرسي عند النوم لا يزال عليه حافظ من الله حتى يصبح ولا يقربه شيطان" فتقرؤها.
وهي لا تستغرق دقيقة واحدة

الدقيقة الخامسة : من "استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة."  وتقول ذلك. وهي لا تستغرق إلا ثواني معدودة ( اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والاموات )

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الدقيقة السادسة : من قال "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر" خير مما طلعت عليه الشمس
وهي لا تستغرق إلا ثواني معدودة.
    
الدقيقة السابعة :  من قال :  "لا إله إلا الله وحده لاشريك له، له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدير  (١٠) مرات" بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر قبل أن تغير جلستك  تعدل عتق (10) رقاب وهي لا تستغرق دقيقة واحدة.

الدقيقة الثامنة :  من قال حين يسمع النداء: "اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته" تحل له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وتقولها وهي لا تستغرق دقيقة واحدة.
     
الدقيقة التاسعة :  من قال: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، وَقَهْرِ الرِّجَالِ" صباحاّ  ومساءً تُذهب عنه الهم وتقضي عنه الدين. وتقولها وهي لا تستغرق إلا ثواني معدودة.
  
الدقيقة العاشرة : من قال: أستغفر الله الذي لا إله الا هو الحي القيوم وأتوب إليه" (٣ مرات) "تُغفر ذنوبه ولو كان قد فر من الزحف" وتقول ذلك وهي تستغرق أقل من دقيقة.

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