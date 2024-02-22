دعاء ليلة النصف من شهر شعبان .. هل خصّها الشيخ الشعراوي بكلمات معينة

دعاء ليلة النصف من شهر شعبان، يعد دعاء ليلة النصف من شعبان من الأدعية التي لها أهمية كبيرة عند المسلمين نظرًا لمكانة هذه الليلة الجليلة، وحينما تهل بشاير ليلة النصف من شهر شعبان يستحب أن ندعو الله فيها ونستغفره حيث يتجلى الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا وينادي: (ألا من مستغفر لي فأغفر له).



واختص الله عز وجل أيام معينة بالفضل والمكانة الكبيرة، وتعتبر ليلة النصف من شهر شعبان واحدة من أهم هذه الليالي فهي بمثابة فرصة يجب على الفرد منا أن يستغلها في أداء العبادات وفعل الخير والتسبيح والاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، حيث إن ليلة النصف من شهر شعبان يرفع فيها الله أعمال العباد ويقبل فيها توبة التائبين ونداء المتضرعين.

ليلة النصف من شهر شعبان فرصة لمن أراد أن يصلح ما بينه وبين الله، وأن يصلح ما بينه وبين الناس أيضا قريب كان أم غريب، وليلة النصف من شهر شعبان كذلك فرصة لكل مسلم كي يبتعد عن كل محرم واجتناب الغيبة والنميمة.

دعاء ليلة النصف من شعبان

دعاء ليلة النصف من شعبان، فضل الله عز وجل الليالي على بعض، و لكل ليلة من الليالي المباركة دعاء خاص بها أو دعاء يستحب قوله في هذه الليلة، فهناك الكثير من صيغ الأدعية المتعلقة بدعاء ليلة النصف من شعبان، كلها يستحب قولها ولكن بعض أفضل الأدعية التي من المفضل ترديدها في دعاء ليلة النصف من شعبان وهي كما ما يلي إلهي استجرت بك من ذنوبي، ولجأت إليك في ستر عيوبي، اللهم فجد علي بكرمك وفضلك واحطط خطاياي بحلمك وعفوك، وتغمدني في هذه الليلة بسابغ كرامتك، واجعلني فيها من أوليائك الذين اجتبيتهم لطاعتك، واخترتهم لعبادتك، وجعلتهم خالصتك وصفوتك.



- إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم.



-اللهم يا من إليه ملجأ العباد في المهمات، وإليه يفزع الخلق في الملمات، يا عالم الجهر والخفيات، يا من لا تخفى عليه خواطر الاوهام، وتصرف الخطرات، يا رب الخلائق والبريات، يا من بيده ملكوت الأرضين والسماوات، أنت الله لا إله إلا انت، اجعلني في هذه الليلة ممن نظرت إليه فرحمته، وسمعت دعاءه وأجبته، وعلمت استقالته فأقلته، وتجاوزت عن سالف خطيئته وعظيم جريرته.



- رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدًا.



-اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والأنعام، لا إله إلا أنت ظهر للاجئين، وجار للمستجيرين، وأمان الخائفين، اللهم إن كتبتني عندك في أم الكتاب شقيًا أو محرومًا أو مطرودًا أو مقترًا علي في الرزق، فامح اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي وإقتار رزقي، وأثبتني عندك في أم الكتاب سعيدًا مرزوقًا موفقًا للخيرات، فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل (يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ).



- اللهم إن كنت كتبت على شقاوة أو ذنبًا فامحه، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت، وعندك أم الكتاب، فاجعله سعادة ومغفرة.



-اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين، اللهم أحيِني ما كانت الحياة خيرًا لي، وتوفَّني إذا كانت الوفاة خيرًا لي، اللهم إنني لا غنى لي عن بركتك.



- سيدي إليك يلجأ الهارب ومنك يلتمس الطالب، وعلى كرمك يعوّل المستقيل التائب، أدبت عبادك بالتكرم وأنت أكرم الأكرمين، وأمرت بالعفو عبادك وأنت الغفور الرحيم، اللهم فلا تحرمني ما رجوت من كرمك ولا تؤيسني من سابغ نعمك ولا تخيبني من جزيل قسمك في هذه الليلة لأهل طاعتك، واجعلني في جنة من شرار بريتك.

- اللهم اجعلني ممن سعد جده، وتوفر من الخيرات حظه، واجعلني ممن سلم فنعم، وفاز فغنم، واكفني شر ما أسلفت، واعصمني من الازدياد في معصيتك، وحبب إلي طاعتك وما يقربني منك، يا رب إن لم أكن من أهل ذلك فأنت أهل الكرم والعفو والمغفرة، وجد علي بما أنت أهله لا بما أستحقه، فقد حسن ظني بك، وتحقق رجائي لك، وعلقت نفسي بكرمك وأنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين.

- اللهم إني ظلمتُ نفسي ظلمًا كثيرًا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت؛ فاغفر لي مغفرةً من عندك وارحمني؛ إنك أنت الغفور الرحيم

دعاء ليلة النصف من شعبان مكتوب

دعاء ليلة النصف من شعبان مكتوب، له ميزة اختصه الله بها وهي أن رب العزة سبحانه وتعالى يطلع على أعمال المسلمين في ليلة النصف من شهر شعبان، فيغفر الله لهم ما عدا المشرك حتى يترك شركه بالله والمشاحن حتى يتصالح، فلا خير من أن يطلع الله عليك في ليلة النصف من شهر شعبان ويجدك على طاعة، ومن دعاء ليلة النصف من شعبان مكتوب نقول -اللهم بارِكْ لهم فيما رزقتهم، واغفر لهم وارحمهم، اللهم أطعم مَن أطعمني، وأسقِ مَن أسقاني، اللهم مصرّف القلوب، صرِف قلوبنا على طاعتك، اللهم اغفر لي، وارحمني، واهدِني، وعافِني وارزقني.

-اللهم اغفِرْ لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني.

- اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شرِّ ما صنعتُ، أبوء لك بنعمتك عليَّ، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

- اللهم اجعل في قلبي نورًا، وفي بصري نورًا، وفي سمعي نورًا، وعن يميني نورًا، وعن يساري نورًا، وفوقي نورًا، وتحتي نورًا، وأمامي نورًا، وخلفي نورًا، واجعل لي نورًا.



- اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض مِن الدَّنس، اللهم اغسلْني من خطاياي بالثلج والماء والبرد.



- اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والبخل والجبن، وضلع الدين، وغلبة الرجال.

-اللهم إني أعوذ بك مِن جَهد البلاء، ودرَك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء، أتوب إلى الله مما أذنبتُ، اللهم اغفر لي ذنبي كلَّه؛ دِقَّه وجِلَّه، وأوله وآخره، وعلانيته وسره.



- اللهم إني أعوذ بك من شرِّ ما عملت، ومن شر ما لم أعمل، اللهم أصلح لي دِيني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادةً لي في كل خيرٍ، واجعل الموتَ راحةً لي من كل شر.



-اللهم إني أشهدك أنى لا أحمل في قلبي غلاً ولا حقداً ولا حسداً ولا شحناء ولا بغضاء لأحد من المسلمين، وأني أحللت وسامحت كل مـن ظلمني أو اغتابني من عقوبتك، اللهم فارحم ضعفي وعجزي، واسترني وعافنى فى بدني، واغفر ذنبي وأجرني من عذابك يوم القيامة، وينسب هذا الدعاء الشيخ الشعراوي رحمه الله.