زاهي حواس: قمت بعمل حملة بكل قنوات العالم لكشف أكاذيب فيلم كليوباترا

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، أنه بعد أن تم عمل فيلم كليوباترا، عملت على الوقوف ضد هذا العمل، وعملت حملة لكل قنوات العالم، لكشف الأكاذيب التي روج لها الفيلم.

وقال زاهي حواس، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أنهعملت على عمل فيلم بعنوان "الهرم المفقود"، مؤكدا أن هذا الفيلم حقق نجاحا كبيرا، وحصل على ملايين المشاهدات.

وتابع عالم المصريات الكبير، أنه عملت 23 محاضرة، في منتصف العام الماضي، في عدد من الولايات الأمريكية، وأكدت خلال تلك المحاضرات استحالة أن تكون "كليوباترا" سمراء اللون.