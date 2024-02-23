محمد صلاح: الزمالك حسم التأهل في الكونفدرالية.. وجوميز ليس لديه قناعة بسامسون

أكد محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض حسم تأهله بنسبة كبيرة للدور القادم في بطولة الكونفدرالية، مشيرًا إلى أن هناك بعض اللاعبين انضموا للقائمة رغم عدم جاهزيتهم في الفترة الأخيرة وابتعادهم عن لقاء الإسماعيلي في الدوري.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "لا نريد تكرار ما حدث خلال فترة وجود أوسوريو، وتغيير مراكز اللاعبين، وكان من الأفضل ان يبدأ محمد عواد اساسيا في حراسة مرمى الزمالك امام الاسماعيلي".

وأضاف: "عمر جابر سيلعب في مركز الظهير الأيسر، وفي الجبهة اليمنى لا يوجد سوى سيد نيمار وبجواره المثلوثي وحسام عبدالمجيد في الخط الخلفي، ومن يريد الرحيل عن نادي الزمالك فلا توجد أي مشكلة، والوحيد الذي احترمته كان بنشرقي الذي التزم بعقده ثم رحل عن النادي".

وأكمل: "نبيل دونجا ومحمد شحاتة ومحمد اشرف سوف يشاركون في خط الوسط ومن الممكن اللعب بـ اوباما على حساب شحاتة، وأحمد حمدي من الصعب أن يبدأ المباراة في ظل غيابه للاصابة الفترة الأخيرة، لا اعتقد أن جوميز سيقوم بتغيرات كثيرة في التشكيلة الأساسية".

وزاد: "شيكابالا وزيزو وسيف الجزيري الأفضل لقيادة الهجوم، لأن مصطفى شلبي كان بعيد عن الملاعب منذ فترة، وعندما يعود لمستواه سيفرق كثيرا".

وتابع: "جوزيه جوميز لم يقتنع كثيرا بـ سامسون اكينولا، والدفع بالصفقات الجديدة سيكون صعب حاليا ولكن سيأتي بعد ذلك على مراحل، والمدرب الأجنبي يبحث عن الجدية دائما في المباريات".

وأتم: "الزمالك سيفوز على أبوسليم الليبي بهدفين".