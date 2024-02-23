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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طائرة روسية بدون طيار تضرب منطقة تجارية بميناء أوديسا بأوكرانيا

صدى البلد

أعلن الجيش الأوكراني والحاكم الإقليمي أوليه كيبر، اليوم الجمعة، أن طائرة روسية بدون طيار ضربت منطقة تجارية في ميناء أوديسا على البحر الأسود بأوكرانيا، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وقال الجيش إن روسيا أطلقت 31 طائرة مسيرة على أوكرانيا خلال الليل ودمرت الدفاعات الجوية 23 منها.

وفي منشور على تطبيق الرسائل "تليجرام"، قالت القوات الجنوبية التابعة للجيش إنها اعترضت تسع طائرات مسيرة، لكن إحداها ضربت منطقة قريبة من الميناء، ما تسبب في نشوب حريق.

وانتشل رجال الإطفاء جثة واحدة وقالوا إن الناس ربما ما زالوا تحت الأنقاض بينما تكافح فرق الطوارئ للسيطرة على الحريق. 

وقال المنشور إنه تم إنقاذ حارسة أمن من أحد المباني دون أن تصاب بأذى.

وكشف كيبر، الحاكم الإقليمي، على تطبيق تليجرام: "تم العثور على جثتي شخصين آخرين تحت الأنقاض'. 'في المجموع، توفي ثلاثة أشخاص نتيجة لهجوم العدو".

وقال الجيش إن الصواريخ استخدمت أيضا في الهجوم، لكنها فشلت في إصابة أي أهداف.

 وتظهر الصور التي نشرها الجيش الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمباني في المنطقة وفرق الإنقاذ وهي تشق طريقها بين الأنقاض.

وفي مدينة دنيبرو بوسط البلاد، ضربت طائرة روسية بدون طيار مبنى سكنيا متعدد الطوابق، ما أدى إلى إصابة ثمانية أشخاص، حسبما قال الحاكم الإقليمي.

وكتب سيرهي ليساك، حاكم منطقة دنيبروبتروفسك، على قناته "تليجرام" أن البحث استمر طوال الليل وأن السكان الآخرين ربما لا يزالون تحت الأنقاض.

ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من الروايات.

الاوكراني الاوكران إقليمي البحر الأسود الدفاعات الجوية القوات الجنوبية أوديسا أوكرانيا

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