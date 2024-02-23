عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الريال السعودي رسميا في البنوك اليوم

الريال السعودي
الريال السعودي

ينشر موقع "صدى البلد "أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 23 فبراير 2024 وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة في مصر، وتعد العملة السعودية أكثر العملات العربية طلبا في البلاد خاصة في موسم الحج ومواسم العمرة.

أسعار صرف الريال السعودي اليوم الجمعة

سجلت أسعار صرف الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الجمعة في البنوك كالتالي:

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري تعاملات اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 8.24 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الأهلي الكويتي نحو  8.23 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 8.22 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة في بنوك (HSBC، المصرف العربي الدولي، الأهلي المتحد) نحو 8.22 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة في بنك الإسكندرية نحو 8.21 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة في بنوك(مصر، الأهلي) نحو 8.20 جنيه للشراء و 8.23 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم في بنوك( الاستثمار العربي، فيصل الإسلامي) نحو 8.20جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك التجاري الدولي CIB نحو 8.19جنيه للشراء و 8.26جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم  في بنك  الإمارات دبي الوطني نحو 8.18جنيه للشراء و 8.26 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الكويت الوطني نحو 8.14 جنيه للشراء و 8.24 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك المصري لتنمية الصادرات نحو 8.17 جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك كريدي اجريكول نحو 8.19جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك قطر الوطني نحو 8.14جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك بلوم نحو 8.12جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك التنمية الصناعية نحو 8.11جنيه للشراء و 8.23جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك أبوظبي التجاري  نحو 8.02جنيه للشراء و 8.26جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك ميد بنك نحو 7.98جنيه للشراء و 8.26جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في المصرف المتحد نحو 7.95جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.

أفضل سعر لشراء الريال السعودي

سجل بنك مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الريال السعودي اليوم الجمعة بنحو 8.24 جنيه.

الريال السعودى العملات العربية موسم الحج مواسم العمرة الجنيه المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صفقة من العيار الثقيل تحل أزمة الدولار|الحكومة تفرح الملايين.. وهذا سعر الأخضر رسميًا

800 جنيه| تراجع أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية.. وعيار 21 مفاجأة

الأعلى في مصر| شهادات بعائد يصل لــ 30%.. الشراء يبدأ من يوم الأحد المقبل

نجم الزمالك يطير إلى الدورى السعودى بـ 8 ملايين دولار

هل يتسبب انتقال ثلاثي الزمالك إلى بيراميدز في ورطة لمجلس حسين لبيب؟

انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 23-2-2024

أسرع من جونيور أجايي.. هاني العقبي يعدد مميزات الغاني صامويل أوبونج محترف الأهلي

19 مليون جنيه.. خبر صادم لتجار الدولار بالسوق الموازية

ترشيحاتنا

رغم وفاته بهذا المرض| أبرز توصيات هاني الناظر للوقاية من السرطان

ليلة النصف من شعبان .. حكم من أكل ناسيا فيها وهل يجب تبييت النية

تسلل مسيرة من لبنان.. صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات شمال إسرائيل

42 مليار دولار| شريف حمودة يكشف تفاصيل الصفقة الكبرى: سوف تحل الأزمة الاقتصادية.. وبشرى قبل رمضان

أحدث أسعار سيارات أوبل في السوق المصري .. بعد زيادة فبراير

لو معاك موبايل نوكيا القديم .. هتبيعه مستعمل بـ 100 ألف جنيه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل فطائر الجلاش بالطاسة| سهلة ولذيذة

جوميز يعاقب الكبار|9 وجوه جديدة في قائمة الزمالك لمباراة أبو سليم

شاهيناز تثير الجدل بإطلالة ملفتة وغريبة| شاهد

من غير بيض ..طريقة عمل القرنبيط المقرمش بدون زيت

فيديو

تنفطر له القلوب.. مقطع فيديو لطفل فلسطيني يروي معاناته للحصول على الطعام

غرفة واحدة .. سوزي الأردنية تشارك متابعيها آخر التطورات بعد حريق منزلها

مش عايز أعيش لوحدي.. أحمد حاتم يعلن عن طلاقه وعلاقته بابنه

أميرة الصباغ تكشف سبب غنائها فى البروفة بدلاً من شيرين عبد الوهاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ